Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух начал переговоры с Ареной Львов
Но к согласию не пришли
Львовский "
Как сообщает meta-ratings, клуб вступил в переговоры с руководством "Арены Львов".
Известно, что дирекция стадиона готова согласиться на сумму 150 000 грн за матч. Однако не готова брать на себя ответственность за безопасность и уборку арены.
В 2 туре УПЛ 12 сентября "Рух" должен принимать действующего чемпиона Украины - донецкого "Шахтера".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:meta-ratings
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nabo30
26.08.2020 в 12:55
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...