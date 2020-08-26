Рух начал переговоры с Ареной Львов

Львовский " Рух " начал первый в истории сезон в УПЛ и воспользовался паузой в УПЛ, чтобы определиться с домашним стадионом.

Как сообщает meta-ratings, клуб вступил в переговоры с руководством "Арены Львов".

Известно, что дирекция стадиона готова согласиться на сумму 150 000 грн за матч. Однако не готова брать на себя ответственность за безопасность и уборку арены.

В 2 туре УПЛ 12 сентября "Рух" должен принимать действующего чемпиона Украины - донецкого "Шахтера".