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Рух начал переговоры с Ареной Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Но к согласию не пришли

Рух начал переговоры с Ареной Львов
Новина українською

Львовский "Рух" начал первый в истории сезон в УПЛ и воспользовался паузой в УПЛ, чтобы определиться с домашним стадионом.

Как сообщает meta-ratings, клуб вступил в переговоры с руководством "Арены Львов".

Известно, что дирекция стадиона готова согласиться на сумму 150 000 грн за матч. Однако не готова брать на себя ответственность за безопасность и уборку арены.

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В 2 туре УПЛ 12 сентября "Рух" должен принимать действующего чемпиона Украины - донецкого "Шахтера".

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В статье: Львов. Стадион "Арена Львов" Арена Львов Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (1)
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nabo30
26.08.2020 в 12:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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