Матвиенко в Наполи: Шахтер хочет получить за игрока не менее 20 млн евро

Донецкий "Шахтер" не намерен продавать своего центрбека Николая Матвиенко в " Наполи " за 15 млн евро, о чем ранее писали СМИ.

Как сообщает Calcionapoli 24, по обновленной инофрмации, донецкий клуб не горит желанием отпускать игрока, у которого следующим летом истекает контракт. Трансфер Матвиенко будет рассматриваться только в случае крайне значительного предложения по игроку.

По информации источника, "Шахтер" будет рассматривать лишь те предложения, которые стартуют с 20 млн евро, да и то не факт, что за такую сумму "горняки" согласятся отпустить защитника.