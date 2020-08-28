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Матвиенко в Наполи: Шахтер хочет получить за игрока не менее 20 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

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Матвиенко в Наполи: Шахтер хочет получить за игрока не менее 20 млн евро
Новина українською

Донецкий "Шахтер" не намерен продавать своего центрбека Николая Матвиенко в "Наполи" за 15 млн евро, о чем ранее писали СМИ.

Как сообщает Calcionapoli 24, по обновленной инофрмации, донецкий клуб не горит желанием отпускать игрока, у которого следующим летом истекает контракт. Трансфер Матвиенко будет рассматриваться только в случае крайне значительного предложения по игроку.

По информации источника, "Шахтер" будет рассматривать лишь те предложения, которые стартуют с 20 млн евро, да и то не факт, что за такую сумму "горняки" согласятся отпустить защитника.

Ранее также сообщалось о том, что кроме "Наполи" интерес к Матвиенко проявляют сразу несколько европейских клубов, наиболее авторитетным из которых является "Бавария".

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В статье: Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Николай Матвиенко
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Комментарии (3)
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adidas77 (Cумы)
28.08.2020 в 00:41
Я так понял, карусель по продаже Матвиенко запущена заново, на всю катушку. Огласите весь список, пжалста!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.08.2020 в 00:51
кривбасс ещё
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Artemanat (Кривой Рог)
28.08.2020 в 00:36
До конца карьеры будет сидеть,как и Цыганков,Мудрик, Шапаренко, Коваленко,Вакула и сотни остальных
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