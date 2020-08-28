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Матвиенко в Наполи: Шахтер хочет получить за игрока не менее 20 млн евро
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Донецкий "Шахтер" не намерен продавать своего центрбека Николая Матвиенко в "
Как сообщает Calcionapoli 24, по обновленной инофрмации, донецкий клуб не горит желанием отпускать игрока, у которого следующим летом истекает контракт. Трансфер Матвиенко будет рассматриваться только в случае крайне значительного предложения по игроку.
По информации источника, "Шахтер" будет рассматривать лишь те предложения, которые стартуют с 20 млн евро, да и то не факт, что за такую сумму "горняки" согласятся отпустить защитника.
Ранее также сообщалось о том, что кроме "Наполи" интерес к Матвиенко