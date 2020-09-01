Кополовец: Приступаю к работе, планирую еще сыграть в УПЛ

Спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец, который переболел COVID-19, надеется продолжить свою игровую карьеру.

"Да, действительно, я переболел коронавирусом. Ситуация не из приятных. Это было где-то две недели назад, я почувствовал общую слабость и решил провериться и сдал тест. Эту новость не очень хотел афишировать, и так кучу звонков получал. Но скрывать ничего не вижу смысла. Все это время был на изоляции, все с кем контактировал в команде, также сдали тест.

Еще позавчера почувствовал себя лучше и сегодня уже сдал повторный ПЦР-тест. Он показал отрицательный результат. Поэтому приступаю к работе. Много пропустил, понемногу буду включаться.

Думаю, скоро даже тренироваться начну. Все-таки, я планирую сыграть еще в Премьер-лиге. А пока сосредоточусь на подготовке к старту нашего клуба в УПЛ.

Еще хочу пожелать всем беречь свое здоровье и соблюдать противоэпидемиологические нормы. Эта болезнь очень неприятна, поэтому берегите себя и близких", - сказал Кополовец.