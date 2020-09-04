Атлетико летом рассматривал вариант с подписанием Миколенко - СМИ

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко этим летом находился в сфере интересов мадридского "Атлетико".

По информации "Футбол 24", главный тренер команды Диего Симеоне в прошлом сезоне имел претензии к игре Ренана Лоди, поэтому клуб начал искать замену левому защитнику.

В июне "матрасники" рассматривали вариант с украинцем, однако, в итоге, решили отказаться от трансфера из-за высоких рисков – подверженности игрока травмам, возможной неудачной адаптации и большой суммой отступных от "Динамо".

Напомним, контракт Миколенко с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне Виталий провел в футболке "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 13 млн евро.