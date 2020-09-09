Луческу решил жить на базе Динамо - СМИ

Румынский наставник " Динамо " Мирча Луческу жить на клубной базе.

Это решение румынского специалиста связано с опасениями из-за проблем с ультрас киевского клуба.

Также румынское издание Ziare сообщает, что Луческу еще ни разу не получал зарплату в "Динамо". Она должна составлять 150 000 евро в месяц.

Во главе "Динамо" Луческу провел уже два официальных матча - киевляне выиграли Суперкубок Украины у "Шахтера" и поединок первого тура УПЛ у "Олимпика".