Премьер-лига
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Луческу решил жить на базе Динамо - СМИ
До сих пор не получал зарплаты
Румынский наставник "
Это решение румынского специалиста связано с опасениями из-за проблем с ультрас киевского клуба.
Также румынское издание Ziare сообщает, что Луческу еще ни разу не получал зарплату в "Динамо". Она должна составлять 150 000 евро в месяц.
Во главе "Динамо" Луческу провел уже два официальных матча - киевляне выиграли Суперкубок Украины у "Шахтера" и поединок первого тура УПЛ у "Олимпика".
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