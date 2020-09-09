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Луческу решил жить на базе Динамо - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

До сих пор не получал зарплаты

Луческу решил жить на базе Динамо - СМИ
Новина українською

Румынский наставник "Динамо" Мирча Луческу жить на клубной базе.

Это решение румынского специалиста связано с опасениями из-за проблем с ультрас киевского клуба.

Также румынское издание Ziare сообщает, что Луческу еще ни разу не получал зарплату в "Динамо". Она должна составлять 150 000 евро в месяц.

Во главе "Динамо" Луческу провел уже два официальных матча - киевляне выиграли Суперкубок Украины у "Шахтера" и поединок первого тура УПЛ у "Олимпика".

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В статье: Мирча Луческу ультрас Динамо (Киев)
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Комментарии (12)
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beatles (Крижопіль)
09.09.2020 в 14:07
Да, с такой нищебродской зарплатой только на базе и жить, очень его понимаю... а то выйдешь на троещине глянешь на шаурму по 60 и маршрутки по 15, на толпы любителей сов в динамовской символике - так прямо и оторопь берёт старика.
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
09.09.2020 в 13:15
И не выезжать на выездные матчи, тогда ультрас точно не достанет
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0
-5
миг-25 (киев)
09.09.2020 в 13:44
Какие ультас?-ахметовские титушки и донецкие бомжи с киевских мусорников
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+3
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
09.09.2020 в 13:14
Можно и возле базы табор разбить!
Ответить
+1
-3
avatar
Инспектор ( )
09.09.2020 в 12:07
Места для кабинки хватит
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+2
-3
viajador (село Ригачка)
09.09.2020 в 12:07
150 000 євро в місяць. Хто з тренерів в Динамо отримував стільки? Морок.
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+4
0
Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
09.09.2020 в 12:11
Это топ-тренер и поэтому суммы немного побольше. То, сколько Динамо выбросило денег на всякий шлак.. Луческу уже можно было бы и миллион в месяц платить.
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+4
-3
Footballhead (м. Чернігів)
09.09.2020 в 13:25
Луческу? Топ-тренер? За якими мірками? Топ-тренери - це Міхелс, Моуріньйю, ван Ґаал, Ґвардіола і Гайнкес. А румин до них і близько не наближений.
0
-3
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Serega1111 (Киев)
09.09.2020 в 12:13
Так и результаты были - мягко говоря не фонтан
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+4
0
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sawyer3273 (Тель-Авив)
09.09.2020 в 12:52
Не ссы, по документам и Луческу получает тысяч 10 гривен
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+3
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
09.09.2020 в 13:24
Блоха 3 ляма в год получал
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+1
-1
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beatles (Крижопіль)
09.09.2020 в 14:09
Брехня! тыщь 15, максимум...всё остальное - ненормальные кипрские миллионеры оставили ему в наследство! Мне вот тоже принц из саудовской аравии недавно написал, мол, 320 миллионов отдаю, осталось только банковские издержки оплатить 25000 и сразу жизнь удалась... уже подумываю может прикупить себе какую футбольную команду, а?
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