  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вратарь Зари Хмеловский перешел в запорожский Металлург
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Зари Хмеловский перешел в запорожский Металлург

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение рассчитано на один сезон

Вратарь Зари Хмеловский перешел в запорожский Металлург
Новина українською

Вратарь "Зари" Даниил Хмеловский перешел в запорожский "Металлург" на правах аренды.

Соглашение рассчитано на один сезон.

21-летний вратарь пока не провел за первую команду луганчан ни одного матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ua.tribuna
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...