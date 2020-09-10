Премьер-лига
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Вратарь Зари Хмеловский перешел в запорожский Металлург
Соглашение рассчитано на один сезон
Вратарь "Зари" Даниил Хмеловский перешел в запорожский "Металлург" на правах аренды.
Соглашение рассчитано на один сезон.
21-летний вратарь пока не провел за первую команду луганчан ни одного матча.
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Источник:ua.tribuna
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