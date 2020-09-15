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Романов рассудит Зарю и Шахтер и другие судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ
Монзуль будет работать на матче Александрия – Ворскла
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 3-го тура
Главными арбитрами на матчах 3-го тура будут работать:
18 сентября (пятница)
19.00 "Днепр-1" – "Мариуполь" – Дмитрий Кривушкин (Харьков)
19 сентября (суббота)
14.00 "Александрия" – "Ворскла" – Катерина Монзуль (Харьков)
17.00 "Ингулец" – "Десна" – Юрий Иванов (Донецкая обл.)
19.30 "Динамо" – "Львов" – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
20 сентября (воскресенье)
14.00 "Олимпик" – "Минай" – Александр Шандор (Львов)
17.00 "Заря" – "Шахтер" – Виталий Романов (Днепр)
19.30 "Рух" – "Колос" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
23 сентября (среда) – перенесенный матч 2-го тура.
19.30 "Рух" – "Шахтер" – Максим Козыряцкий (Запорожье)
Отметим, что в отчетном туре система ВАР будет работать в офлайн режиме и будет использоваться для подготовки арбитров на встречах "Динамо" – "Львов" и "Олимпик" – "Минай".