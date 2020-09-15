Романов рассудит Зарю и Шахтер и другие судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 3-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 3-го тура будут работать:

18 сентября (пятница)

19.00 "Днепр-1" – "Мариуполь" – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

19 сентября (суббота)

14.00 "Александрия" – "Ворскла" – Катерина Монзуль (Харьков)

17.00 "Ингулец" – "Десна" – Юрий Иванов (Донецкая обл.)

19.30 "Динамо" – "Львов" – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

20 сентября (воскресенье)

14.00 "Олимпик" – "Минай" – Александр Шандор (Львов)

17.00 "Заря" – "Шахтер" – Виталий Романов (Днепр)

19.30 "Рух" – "Колос" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

23 сентября (среда) – перенесенный матч 2-го тура.

19.30 "Рух" – "Шахтер" – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Отметим, что в отчетном туре система ВАР будет работать в офлайн режиме и будет использоваться для подготовки арбитров на встречах "Динамо" – "Львов" и "Олимпик" – "Минай".