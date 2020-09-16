Стало известно, какие задачи поставит руководство Днепра-1 перед Йовичевичем

СК " Днепр-1 " согласовывает финансовые вопросы с хорватским 46-летним тренером Игорем Йовичевичем накануне его назначения на пост главного тренера.

ТаТоТаке выяснило, что перед ним поставят задачу попасть в еврокубки по итогам этого сезона - команда должна попасть в топ-5 по итогам УПЛ или выиграть Кубок Украины.

Также от Йовичевича ожидают создания команды, которая будет претендовать на медали УПЛ в следующем сезоне.

О назначении Йовичевича говорят после двух подряд поражений "Днепра-1" на старте сезона и непопадания в еврокубки по итогам прошлого.

До этого времени Йовичевич работал наставником хорватского "Динамо" Загреб 2,5 месяца, возглавлял молодежную команду того же клуба. Ранее Йовичевич работал во львовских "Карпатах".

Сейчас главным тренером "Днепра-1" является Дмитрий Михайленко.