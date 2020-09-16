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Стало известно, какие задачи поставит руководство Днепра-1 перед Йовичевичем

Премьер-лига
(2 голосов)

Хотя его еще не назначили

Стало известно, какие задачи поставит руководство Днепра-1 перед Йовичевичем
Новина українською

СК "Днепр-1" согласовывает финансовые вопросы с хорватским 46-летним тренером Игорем Йовичевичем накануне его назначения на пост главного тренера.

ТаТоТаке выяснило, что перед ним поставят задачу попасть в еврокубки по итогам этого сезона - команда должна попасть в топ-5 по итогам УПЛ или выиграть Кубок Украины.

Также от Йовичевича ожидают создания команды, которая будет претендовать на медали УПЛ в следующем сезоне.

О назначении Йовичевича говорят после двух подряд поражений "Днепра-1" на старте сезона и непопадания в еврокубки по итогам прошлого.

До этого времени Йовичевич работал наставником хорватского "Динамо" Загреб 2,5 месяца, возглавлял молодежную команду того же клуба. Ранее Йовичевич работал во львовских "Карпатах".

Сейчас главным тренером "Днепра-1" является Дмитрий Михайленко.

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В статье: Андрей Русол Дмитрий Михайленко Игор Йовичевич Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (7)
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nabo44
16.09.2020 в 14:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
sergei2020 (Черновцы)
16.09.2020 в 13:58
Що за керівництво в дніпрі?Мають тренера,а на його місце підбирають інших не звільнивше його.Ціле літо Скрипнику задачі ставили,тепер Йовічевічу ставлять,далі Луческу підтягнуть.Дурдом.Як Михайленко може працювати?.Звільніть людину,подякуйте за роботу і шукайте тренера. Беня єБеня!!! На людей йому плювати!!!
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
16.09.2020 в 13:55
Дима пойдёшь в Зарю --там косо смотрят на Скрипника
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0
0
balamyt (Boston)
16.09.2020 в 13:50
Интересно...требования рук.Днепра1 озвучили...а треб. тренера к рук.клуба пока нет...Может денег на усиление команды Уже добавили...С прежним составом попасть в топ 5 это УТОПИЯ
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
16.09.2020 в 14:03
Не совсем и плохой состав Днепра для того, чтобы бороться за еврокубки.
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0
-1
balamyt (Boston)
16.09.2020 в 14:15
Он может нормальный ..чтобы не вылететь из УПЛ ,но не впечатляет длч решения задач для Лидерства...Ни Защиты ,ни Пападения...да и Центр слабоват..Нужно срочно усиливатся..Они как АЗ...мяч держим ..Но не знаем что с ним делать..Так Лидер играть не должен ..Это игра Середняка..
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Dimka26 (Чернигов)
16.09.2020 в 14:21
Ну так взяли уже Дугласа. А это как никак уровень для УПЛ.
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