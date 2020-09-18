Заря подписала защитника молодежной сборной Северной Македонии

21-летний центральный защитник Агрон Руфати продолжит карьеру в луганской " Заре ".

О трансфере уже сообщил предыдущий клуб игрока - "Истра 1961", за которую футболист выступал последние два года.

О деталях трансфера и контракта с "Зарей" пока что ничего не известно.

Напомним, что Руфати был в системе загребских "Динамо" и "Локомотива", но за первые команды этих клубов заигран не был.

В прошлом сезоне в составе "Истры" сыграл 9 матчей, забил 1 гол и отдал1 ассист.

Также парень в данный временной отрезок активно вызывается в сборную Северной Македонии, за которую в 12 матчах забил 1 гол.