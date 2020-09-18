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Заря подписала защитника молодежной сборной Северной Македонии

Премьер-лига
(1 голосов)

Агрон Руфати перебрался в Запорожье

Заря подписала защитника молодежной сборной Северной Македонии
Новина українською

21-летний центральный защитник Агрон Руфати продолжит карьеру в луганской "Заре".

О трансфере уже сообщил предыдущий клуб игрока - "Истра 1961", за которую футболист выступал последние два года.

О деталях трансфера и контракта с "Зарей" пока что ничего не известно.

Напомним, что Руфати был в системе загребских "Динамо" и "Локомотива", но за первые команды этих клубов заигран не был.

В прошлом сезоне в составе "Истры" сыграл 9 матчей, забил 1 гол и отдал1 ассист.

Также парень в данный временной отрезок активно вызывается в сборную Северной Македонии, за которую в 12 матчах забил 1 гол.

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В статье: Заря (Луганск) Истра 1961 Агрон Руфати
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.09.2020 в 18:56
Нападающий пришел,ЦЗ нужно ещё одного ведь одного мало
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Dimka26 (Чернигов)
18.09.2020 в 18:52
Ну наконец-то центральный защитник... По впечатлением первым вроде неплохо. Молодой, игрок молодежки, поиграл на взрослом уровне. Теперь надо на деле посмотреть на него.
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Hugo64 (PARIS)
18.09.2020 в 18:38
новость новостью-вробы и неплохая -защитник всё же--посмотрим в деле.
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