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Заря подписала защитника молодежной сборной Северной Македонии
Агрон Руфати перебрался в Запорожье
21-летний центральный защитник Агрон Руфати продолжит карьеру в луганской "
О трансфере уже сообщил предыдущий клуб игрока - "Истра 1961", за которую футболист выступал последние два года.
О деталях трансфера и контракта с "Зарей" пока что ничего не известно.
Напомним, что Руфати был в системе загребских "Динамо" и "Локомотива", но за первые команды этих клубов заигран не был.
В прошлом сезоне в составе "Истры" сыграл 9 матчей, забил 1 гол и отдал1 ассист.
Также парень в данный временной отрезок активно вызывается в сборную Северной Македонии, за которую в 12 матчах забил 1 гол.