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Шахтер может открыть клубный офис на НСК Олимпийском

Премьер-лига
(1 голосов)

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Шахтер может открыть клубный офис на НСК Олимпийском
Новина українською

"Шахтер" вскоре может открыть клубный офис на НСК "Олимпийский".

По информации "Бомбардира", донецкий клуб уже работает над этим вопросом.

Напомним, с этого сезона "Шахтер" будет проводить свои домашние матчи на "Олимпийском", деля стадион с киевским "Динамо".

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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Oлeкcин (Н.)
19.09.2020 в 14:15
Хорошая идея.
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0
-1
Comment06 (Украина)
19.09.2020 в 14:06
"Хазяйка! Дайте води попити, бо так їсти хочеться, що й заночувати нема де."
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+2
0
avatar
armik (Киев)
19.09.2020 в 13:57
О, хохма!А шо срули?В пику опять откроют там вещевой рынок!
Ответить
0
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
19.09.2020 в 13:55
мгагага
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0
0
DROP D (Винница)
19.09.2020 в 13:52
Но ультрас и дальше будет собирать марши для изгнания Луческу. ну ну)
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+2
0
ВасяКулебяка (Козливка)
19.09.2020 в 13:44
Слияние и поглощение Дырямы
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0
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 13:38
Потихоньку, неспешно...... )))
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+1
-1


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