Шахтер может открыть клубный офис на НСК Олимпийском

"Шахтер" вскоре может открыть клубный офис на НСК "Олимпийский".

По информации "Бомбардира", донецкий клуб уже работает над этим вопросом.

Напомним, с этого сезона "Шахтер" будет проводить свои домашние матчи на "Олимпийском", деля стадион с киевским "Динамо".