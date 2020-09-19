Премьер-лига
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Шахтер может открыть клубный офис на НСК Олимпийском
"Горняки" обустраиваются в столице
"Шахтер" вскоре может открыть клубный офис на НСК "Олимпийский".
По информации "Бомбардира", донецкий клуб уже работает над этим вопросом.
Напомним, с этого сезона "Шахтер" будет проводить свои домашние матчи на "Олимпийском", деля стадион с киевским "Динамо".
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Комментарии (7)
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Oлeкcин (Н.)
19.09.2020 в 14:15
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-1
Comment06 (Украина)
19.09.2020 в 14:06
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armik (Киев)
19.09.2020 в 13:57
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0
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
19.09.2020 в 13:55
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0
0
DROP D (Винница)
19.09.2020 в 13:52
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ВасяКулебяка (Козливка)
19.09.2020 в 13:44
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Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 13:38
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