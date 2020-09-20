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Цецадзе: ФК Львов создает новую команду. И мы даже еще не закончили подбор игроков

Премьер-лига
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Наставник львовян подвел итоги поражение от столичной команды

Цецадзе: ФК Львов создает новую команду. И мы даже еще не закончили подбор игроков
Новина українською

Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 3-го тура УПЛ.

- Что тут говорить. К сожалению, проиграли. В первую очередь, поздравляю "Динамо" с победой и желаю команде успешного выступления в Лиге чемпионов. А о проигранном матче много не скажешь.

- С чем были связаны ваши эмоции в конце игры?

- Эмоции в игре есть постоянно.

- Какая задача стоит перед "Львовом"?

- Мы создаем новую команду. И еще даже не закончили подбор игроков. Ждем футболистов почти на всех позициях. Наша задача - создать конкурентную команду, чтобы достойно выступать в чемпионате Украины и выходить на каждый матч с целью победить. Пока не получается. А что касается турнирных задач, то скажу так - чем больше будет побед, тем лучше.

- Чего не хватило вашей команде, чтобы удержать ничью?

- Комбинационной игры в атаке. Мы работаем над этим. Но могу похвалить своих футболистов за игру в обороне. Тут у них всё получилось, за исключением последних минут матча. А в атаке, конечно, получалось не всё. Но мы продолжаем работать, и, надеюсь, уже скоро улучшим свою игру.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) УПЛ Георгий Цецадзе
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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