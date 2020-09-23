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Тымчик рассказал, как идет его восстановление после травмы
Защитник еще минимум две недели будет вне игры
Защитник "
"Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы (футболист получил повреждение 11 сентября, - прим).
У меня надрыв мышцы. Он оторвался от кости. Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления", - сказал Тымчик.
Напомним, что в нынешнем сезоне защитник успел сыграть за "Динамо" три матча, результативными действиями не отличался.