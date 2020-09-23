  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тымчик рассказал, как идет его восстановление после травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тымчик рассказал, как идет его восстановление после травмы

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник еще минимум две недели будет вне игры

Тымчик рассказал, как идет его восстановление после травмы
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Тымчик, который повредил приводящую мышцу, рассказал о том, как идет его восстановление после травмы.

"Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы (футболист получил повреждение 11 сентября, - прим).

У меня надрыв мышцы. Он оторвался от кости. Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления", - сказал Тымчик.

Напомним, что в нынешнем сезоне защитник успел сыграть за "Динамо" три матча, результативными действиями не отличался.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Тымчик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...