Тымчик рассказал, как идет его восстановление после травмы

Защитник " Динамо " Александр Тымчик, который повредил приводящую мышцу, рассказал о том, как идет его восстановление после травмы.

"Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы (футболист получил повреждение 11 сентября, - прим).

У меня надрыв мышцы. Он оторвался от кости. Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления", - сказал Тымчик.

Напомним, что в нынешнем сезоне защитник успел сыграть за "Динамо" три матча, результативными действиями не отличался.