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Матч с Рухом стал для Каштру 50-м во главе Шахтера

Премьер-лига
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Вот только юбилей был подпорчен

Матч с Рухом стал для Каштру 50-м во главе Шахтера
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Перенесенный матч второго тура УПЛ "Рух" – "Шахтер" (1:1) стал для Луиша Каштру 50-м официальный поединком в качестве главного тренера "горняков".

Португальский специалист возглавил команду в июне 2019 года.

Под руководством Луиша "Шахтер" выиграл 32 матча, 10 завершил вничью и потерпел 8 поражений. Команда забила 111 мячей и пропустила 61.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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