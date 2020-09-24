Премьер-лига
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Матч с Рухом стал для Каштру 50-м во главе Шахтера
Вот только юбилей был подпорчен
Перенесенный
Португальский специалист возглавил команду в июне 2019 года.
Под руководством Луиша "Шахтер" выиграл 32 матча, 10 завершил вничью и потерпел 8 поражений. Команда забила 111 мячей и пропустила 61.
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Источник:ФК Шахтер
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