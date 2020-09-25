Сабо: Если Циганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию

Экс-тренер " Динамо " Йожеф Сабо прошелся по персоналиям киевской команды, оценив кадровый потенциал киевлян.

— Есть информация, что Жерсон может покинуть команду в период этого трансферного окна. Как оцените его игру, на уровне Лиги чемпионов?

— Мне нравится этот футболист. Возможно, они не сошлись с Михайличенко, но после возврата в "Динамо" Луческу с ним поговорил, и теперь - это один из лучших игроков в команде. Если он и дальше будет играть - останется в "Динамо" и будет игроком основы.

— Забитый Супрягой гол "Генту" еще больше подогрел к нему интерес?

— У него есть все данные, не зря же Луческу его ставит. Так было свое время у Шевченко и Реброва. Думаю, что Мирча Луческу его раскроет, так что Владислава пока рано продавать.

— Циганкову тоже нужно заявлять о себе в ближайших матчах, чтобы перейти в клуб из топ-лиг?

— Все кричали раньше о трансефрах, а сейчас Циганкова не видно. Пришел опытный тренер и видит, что Циганков не тянет. Есть Жерсон, есть Шапаренко... Не знаю, куда делся Шепелев... Если Циганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию.