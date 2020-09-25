  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо: Если Циганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Если Циганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию

Премьер-лига
(2 голосов)
Сабо: Если Циганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прошелся по персоналиям киевской команды, оценив кадровый потенциал киевлян.

— Есть информация, что Жерсон может покинуть команду в период этого трансферного окна. Как оцените его игру, на уровне Лиги чемпионов?

— Мне нравится этот футболист. Возможно, они не сошлись с Михайличенко, но после возврата в "Динамо" Луческу с ним поговорил, и теперь - это один из лучших игроков в команде. Если он и дальше будет играть - останется в "Динамо" и будет игроком основы.

— Забитый Супрягой гол "Генту" еще больше подогрел к нему интерес?

— У него есть все данные, не зря же Луческу его ставит. Так было свое время у Шевченко и Реброва. Думаю, что Мирча Луческу его раскроет, так что Владислава пока рано продавать.

— Циганкову тоже нужно заявлять о себе в ближайших матчах, чтобы перейти в клуб из топ-лиг?

— Все кричали раньше о трансефрах, а сейчас Циганкова не видно. Пришел опытный тренер и видит, что Циганков не тянет. Есть Жерсон, есть Шапаренко... Не знаю, куда делся Шепелев... Если Циганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Виктор Цыганков Владислав Супряга Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ігор Холост (Львов)
25.09.2020 в 20:31
Він нікуди не поїде,постійно травмований...
Ответить
0
-1
Dozenko (NewYork)
25.09.2020 в 20:20
Причем тут Шепелев и Шапаренко к Циганкову ? они конкуренты ?
Ответить
+2
0
avatar
Инспектор ( )
25.09.2020 в 20:13
108 игр и 50 голов. Неужели это ни о чем не говорит?
Ответить
+2
0
Trztrqtr (Украина)
25.09.2020 в 20:24
Это хороший показатель для внутреннего потребителя. Внешний же смотрит больше не на игры с деснами-коваливками, а на евро-турниры. Там пока Цыганков не втаскивает команду настолько, насколько распиарено его имя и соответственно ценник/ожидания. Вот и все. То что он играет в Динамо и только поэтому он отличный футболист для потенциального покупателя пустой звук.
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.09.2020 в 20:34
А те що він забив 2 голи Сербії ні про що не говорить?
0
0
Maksrovnii (Днепр)
25.09.2020 в 19:23
Возврат в Динамо
Ответить
0
-1
avatar
Your Friend (Львів)
25.09.2020 в 19:08
Знову затявкала Собачка на Динамо. А про великі перемоги великих кротів над Інтером, Зорею, Рухом ані слова. Чи за критику кротів ахметка не платить?
Ответить
+7
-1
Trztrqtr (Украина)
25.09.2020 в 19:17
По сути он прав или нет?
Ответить
+1
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
25.09.2020 в 19:32
В чём Сабо неправ,по пунктам?
Ответить
+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.09.2020 в 20:35
В усьому, він просто відпрацьовує гроші Наперсточника...
0
0
pilips111 (Чернигов)
25.09.2020 в 18:42
Распиарили цыганчонка. Он обычный посредственный футболист
Ответить
+4
-11
Aalex-696 (Немирів)
25.09.2020 в 18:48
Та да, от будківський - ото талантище!!!
Ответить
+10
-2
Pixelsavenue (Kiev)
25.09.2020 в 19:09
самородок)))
+7
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.09.2020 в 20:35
І Тунець, це другий Ібра)))
0
0
pilips111 (Чернигов)
25.09.2020 в 18:41
Согласен. Цыган никакой
Ответить
+2
-11
avatar
Siren05 (Мариуполь)
25.09.2020 в 18:55
Не понял, какой Ц(ц)ыган никакой? Тренер или игрок? :)
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...