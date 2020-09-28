Герой футбольного дня. Александр Гладкий

Когда-то много шума вызвало почти одновременное возвращение Дэвида Бекхэма, Дидье Дрогба и Николя Анелька из-за океана и Азии в европейский футбол. Примерно тогда же из США в краткосрочную аренду в "Арсенал" возвращался Тьерри Анри. Уже позже океан не стал помехой для Златана Ибрагимовича. Великих тянет туда, где прошли лучшие футбольные годы их карьеры. А в Европе всегда найдутся клубы, которые готовы приютить бывших супер-звезд.

В Украине – своя атмосфера. Последнее межсезонье прошло под знаком возвращения в УПЛ сразу трех знаковых для нее игроков. Артем Кравец, Евгений Селезнев и Александр Гладкий вернулись домой после европейско-азиатских путешествий, но каждый из них по-разному пишет эту историю.

Кравец уже снова отбыл за границу, но он из этой троицы самый молодой, поэтому удивительного здесь нет ничего. Для него не нашлось места в "Динамо", а тратить время просто так – непозволительная роскошь для краткосрочной карьеры футболиста. Евгений Селезнев гонится за рекордными для него голами с целью стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Но пока только вредит команде: не реализовывает убийственные моменты в Лиге Европы (из-за чего "Колос" прекращает путь), не забивает в матче с вчерашним представителем Первой лиги (0:0 с "Ингульцом"). И только Александр Гладкий молча забивает свои голы. Исторические голы.

Вчерашний дубль в ворота "Львова" вывел его на чистую десятую строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ за всю ее историю (86 точных ударов). Гладкий забивал в элитарном украинском дивизионе за "Металлист", "Харьков", "Днепр", "Карпаты", "Черноморец" и "Шахтер". "Заря" стала седьмой командой-площадкой в ​​списке бомбардира.

Он обошел Тимерлана Гусейнова и на расстояние четырех голов подобрался к Сергею Мизину и Марко Девичу (90 точных ударов). А там недалеко уже и Александр Гайдаш с Жуниором Мораесом. Тринадцать голов не хватает до показателя Андрея Ярмоленко и места в топ-5.

Дубль в ворота немощного "Львова" – небольшое достижение, скажете вы. Но против этого же "Львова" играл и Артем Кравец, не забил, и именно после этого матча завершилась его история с "Динамо". От Александра Гладкого среди этого трио было слышно наименьше пафосных слов о возвращении, а дел и пользы от него пока наибольше.

И, наверное, это не последнее слово, сказанное 33-летним нападающим в этом чемпионате.