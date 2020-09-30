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Коваленко: Боевой дух и был, просто не могли выиграть. Теперь победили – должно пойти
Горняки готовятся к матчу с Десной
Полузащитник "
– Что для тебя значит забитый мяч в победном матче с "Олимпиком"? Придаст ли он уверенности?
– Не знаю, посмотрим. Я рад помочь команде, рад, что мы добились трех очков. Два тура не выигрывали, а сейчас наконец-то победили. Думаю, будет легче.
– Вернулся боевой дух?
– Он и был, просто не могли выиграть. Теперь победили – должно пойти.
– Из чего состоит подготовка к "Десне"?
– По сравнению с предыдущим матчем, у нас чуть больше времени. Готовимся, в принципе, как всегда, в недельном режиме.
– У "Шахтера" и "Десны" равное количество очков. Какого поединка стоит ожидать в воскресенье?
– Если вспомнить, в Чернигове матчи всегда тяжелые. Думаю, игра будет интересной для болельщиков и сложной для нас.