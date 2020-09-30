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Коваленко: Боевой дух и был, просто не могли выиграть. Теперь победили – должно пойти

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки готовятся к матчу с Десной

Коваленко: Боевой дух и был, просто не могли выиграть. Теперь победили – должно пойти
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о победе над "Олимпиком" (2:0), боевом духе команды и подготовке к матчу с "Десной".

– Что для тебя значит забитый мяч в победном матче с "Олимпиком"? Придаст ли он уверенности?

– Не знаю, посмотрим. Я рад помочь команде, рад, что мы добились трех очков. Два тура не выигрывали, а сейчас наконец-то победили. Думаю, будет легче.

– Вернулся боевой дух?

– Он и был, просто не могли выиграть. Теперь победили – должно пойти.

– Из чего состоит подготовка к "Десне"?

– По сравнению с предыдущим матчем, у нас чуть больше времени. Готовимся, в принципе, как всегда, в недельном режиме.

– У "Шахтера" и "Десны" равное количество очков. Какого поединка стоит ожидать в воскресенье?

– Если вспомнить, в Чернигове матчи всегда тяжелые. Думаю, игра будет интересной для болельщиков и сложной для нас.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
ФК Шахтер

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