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Денис Попов подписал с Динамо новый пятилетний контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне продолжают переподписывать свою перспективную молодежь

Денис Попов подписал с Динамо новый пятилетний контракт
Новина українською

21-летний защитник киевского "Динамо" Денис Попов заключил новый контракт с киевским клубом.

Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025 года.

Напомним, что Попов является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2015 года. За первую команду "бело-синих" дебютировал в апреле 2019 года и с того момента провел за 23 матча во всех турнирах и отличился 2 голами.

Также отметим, что на днях новые долгосрочные контракты с киевским клубом подписали Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
02.10.2020 в 19:16
Уймись, кротейка
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
02.10.2020 в 18:03
Вот для чего нужен дед)))))) Красава! Всех в стойло! Быстренько! У кого ещё заканчивается контракт?)))) Поговорите с Циганковым))))))
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+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
02.10.2020 в 18:49
У Цыганкова от этих подписей скоро закончится карьера
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0
-3


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