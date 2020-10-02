Денис Попов подписал с Динамо новый пятилетний контракт

21-летний защитник киевского " Динамо " Денис Попов заключил новый контракт с киевским клубом.

Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025 года.

Напомним, что Попов является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2015 года. За первую команду "бело-синих" дебютировал в апреле 2019 года и с того момента провел за 23 матча во всех турнирах и отличился 2 голами.