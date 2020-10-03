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Форвард Фенербахче вылетел в Украину для подписания контракта с Зарей

Премьер-лига
(4 голосов)

Рассматривается арендное соглашение

Форвард Фенербахче вылетел в Украину для подписания контракта с Зарей
Новина українською

Луганская "Заря" возобновила работу по трансферу иранского нападающего "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша.

Ранее была информация, что украинский клуб прекратил переговоры из-за того, что стороны не смогли договориться о деталях личного контракта с форвардом.

Как сообщает сайт болельщиков ФК "Заря" Луганск, Аллахьяр оформил визу и сегодня утром вылетел в Украину, чтобы пройти медосмотр в луганском клубе и подписать контракт с "Зарей".

Стороны рассматривают арендое соглашение, речь идет о аренде на полтора сезона с правом выкупа за 3,5 млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул)
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Источник:
oryafc.com
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Комментарии (11)
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Динамо-машина (Киев)
03.10.2020 в 20:06
Какие 3,5 млн.$?))) Вы в сосну ударились?))) Это годовой бюджет Зари!
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0
0
Vantala (Kharkiv)
03.10.2020 в 20:19
Обещать - не значит жениться. Он им нужен в аренду. А там не пойдет - отдадут назад.
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0
0
NSVL (Луганск-Киев)
03.10.2020 в 19:19
Cайт болельщиков ФК "Заря" Луганск несет такую же пургу как и этот сайт
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0
-2
royalstas (Вінниця)
03.10.2020 в 19:09
Ще б центрального захисника нормального......
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0
-2
avatar
ascent (Луксор)
03.10.2020 в 19:40
Ничего, старый конь борозды не портит... Мы верим в Вернидуба, да и Абу опыта наберется при Скрипнике... Так, что не острая необходимость.
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+1
-2
Impressed (Украина)
03.10.2020 в 19:02
Росiйська wikipedia вже пише, що вiн гравець Зорi
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+3
-1
Impressed (Украина)
03.10.2020 в 19:21
дуже "обумовлений мiнус"
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+1
-2
Footballhead (м. Чернігів)
03.10.2020 в 18:53
От і основний форвард під'їхав. Сподіваюся, розкриється і викуплять цього перса; в Тюреччині його розглядають як топового проспекта.
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+1
-4
royalstas (Вінниця)
03.10.2020 в 19:08
Незнаю хто розглядає, чувака купили за 750 тисяч віддали в оренду там він себе не показав а зараз хочуть з Зорі 3.5 ляма щось в це не вірю по перше У Зорі їх нема а подруге якби були вони б за стільки не купили хібащо відразу перепродати дороще. Як на мене Шахаб був би кращим рішенням наврядчи більше 500 тисяч коштував би.
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0
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
03.10.2020 в 18:42
громов кабаев гладкий ПЕРОВИЧ и ещё --а ктов защите будет-хомченовский что ли?
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+1
-4
Zarya88 (Марганец )
03.10.2020 в 18:48
Додик громов и кабаев атакующие хавы,перович дерево,а Гладкий 90 минут не затащет
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+5
-1


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