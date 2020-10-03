Форвард Фенербахче вылетел в Украину для подписания контракта с Зарей

Луганская "Заря" возобновила работу по трансферу иранского нападающего "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша.

Ранее была информация, что украинский клуб прекратил переговоры из-за того, что стороны не смогли договориться о деталях личного контракта с форвардом.

Как сообщает сайт болельщиков ФК "Заря" Луганск, Аллахьяр оформил визу и сегодня утром вылетел в Украину, чтобы пройти медосмотр в луганском клубе и подписать контракт с "Зарей".

Стороны рассматривают арендое соглашение, речь идет о аренде на полтора сезона с правом выкупа за 3,5 млн евро.