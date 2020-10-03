Ингулец - Минай 1:1 Традиции Первой лиги переносятся в элиту

Предыстория этого поединка настраивала на бой. Именно "Минай" в последнем туре прошлого сезона украл золото Первой лиги в "Ингульца" (то бишь петровцы сами отдали, сыграв вничью). Кроме того закарпатцы выбили команду Лавриненко из Кубка Украины в прошлом сезоне, выиграв в драматической серии пенальти. А еще клубы спорили о целесообразности продолжения чемпионата в условиях пандемии. Хотя резкие заявления в СМИ в конце концов завершились объявленным перемирием и застольем двух президентов после игры на поле "Миная".

Не стоит забывать и о текущих предпосылках. "Ингулец" все еще не побеждал в высшем дивизионе, да еще и играл на фоне разгромного поражения от "Александрии" в Кубке. "Минаю" же нужно было реабилитироваться за разгром от "Динамо" в прошлом туре. Возможно, именно давление ответственности и сыграло злую шутку с командами, которым явно не хватало красок в этом матче (если не считать цвета полученных карточек от арбитра). С другой стороны, "Ингулец" и "Минай" все еще мало наиграли в высшем дивизионе, чтобы понять, как создавать зрелище.

Сергей Лавриненко снова сменил голкипера (по сравнению с матчем против "Колоса") - Шуст уступил место Крынскому. Синегуб травмирован, следовательно, слева играл Квасный. Щедрого снова оставили в резерве, чтобы оживить атаку во втором тайме, поэтому на флангах полузащиты "Ингульца" разместились Козак и Коваленко. Остальные позиции - привычные для старта нынешнего сезона.

Василий Кобин продолжает экспериментировать с обороной. Формально в старте вышли четверо защитников - Меличенко, Матич, Маткобожик и Сакив. Первый располагался на фланге, когда "Минай" пытался атаковать. Однако когда закарпатцы играли без мяча, Кирилл смещался практически в центр, а на позицию правого бека опускался Маембе. В центре поля действовали Ткачук и Нуриев, Пыняшко располагался слева. Кожанов атаковал по всему фронту чуть ниже Антон Шиндер.

Атаковал для первого тайма - это немного громко сказано, даже несмотря на то, что на перерыв команды ушли при ничейном счете. Уже на девятой минуте "Минай" вышел вперед. В довольно простой ситуации во время подачи с фланга (далеко не факт, что точной) Козак потянул за футболку Нуриева. Сам пострадавший уверенно исполнил приговор.

"Ингулец" сравнял аналогичным образом - то есть после неоправданного нарушения в штрафной. На 35-й минуте Балан подключился по флангу и с острого угла пробил под ближнюю штангу. Попович отбил, а первым на мяче был Ситчинава, которого тут же сбил Маткобожик. Проблема в том, что Ника вряд ли хоть чем угрожал воротам гостей, ведь он был фактически один в штрафной и двигался от ворот. Тем не менее, арбитр указал на точку, а сам Ситчинава, как и Нуриев, развел голкипера и мяч по разным углам.

Собственно, это и все. Соперникам катастрофически не хватало идей, чтобы хоть что-то организовать интересное у ворот друг друга. "Ингулец" злоупотреблял лонгболамы, у "Миная" активным был левый фланг, где действовали Сакив и Пыняшко, но обоим не хватало четкости в завершающей фазе.

Во втором тайме "Ингулец" заиграл активнее, однако пока не получил численное большинство, продолжал играть без моментов. Свою команду подвел Пыняшко, который заработал две желтые карточки за восемь минут. Почти сразу после удаления петровцы наконец создали момент, который мог завершиться взятием ворот. Подачу на линию штрафной у защитников выиграл Запорожец, который сбросил мяч Ситчинаве. Ника вывалился один на один и пробил слета, но задел то ли плечо, то ли голову Поповича, от которого мяч ушел на угловой (на тот момент только второй в "Ингульца").

В дальнейшем "Ингулец" продолжал давить, пару раз Щедрый, который ожидаемо вышел на замену, пытался закрутить мяч в дальний угол, но слишком неудачно. Последняя возможность вырвать три очка произошла на 85-й, когда Мишуренко оторвался от защитника и в подкате пробил мимо вратаря после заброса из глубины поля. Но удар не получился акцентированным, мяч слабо катился в направлении ворот, и защитник успел разрядить ситуации.

"Минай" в свою очередь тянул время всеми способами. Наконец достиг своего, да еще и сам мог победить благодаря штрафному уже на четвертой компенсированной минуте. Однако удару Сакива не хватило сантиметров, чтобы мяч залетел под стойку. Как следствие, "Минай" с "Ингульцом" в четвертый раз подряд завершили очную встречу со счетом 1:1, в третий раз подряд с удалением. Поистине несокрушимые традиции!

Чемпионат Украины. Favbet лига. 5-й тур

3 октября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"

"Ингулец" - "Минай" 1:1

Голы: Ситчинава 35 пен. - Нуриев 9 пен.

"Ингулец": Кринский – Балан, Павлов, Ковалев, Квасный – Кучеренко, Лупашко (Мишуренко 75) – Коваленко (Мкомола 66), Запорожец, Козак (Щедрый 66) – Ситчинава

Тренер: Сергей Лавриненко

"Минай": Попович – Меличенко, Маткобожик, Матич, Сакив – Маембе, Ткачук, Нуриев (Голодюк 90+2), Пыняшко – Кожанов, Шиндер (Ахмедзаде 67)

Тренер: Василий Кобин

Арбитр: Николай Балакин

Предупреждения: Козак 9, Коваленко 15, Ковалев 49, Лавриненко 53 – Попович 34, Пыняшко 50, Маткобожик 52, Ахмедзаде 73

Удаление: Пыняшко 58 (вторая желтая)