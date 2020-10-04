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Динамо арендовало опорника Брайтона и сборной Румынии

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Суркис подтвердил новый трансфер киевлян

Динамо арендовало опорника Брайтона и сборной Румынии
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи вокруг трансфера опорного полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце.

- Завтра закрывается трансферное окно. Будут ли у "Динамо" новички?

- Насколько мне известно, румын уже прошел медосмотр, и мы его взяли в аренду. Не знаю, что еще должно произойти. Думаю, что трансферов больше не будет. Это Белуце, - заявил Суркис.

В свою очередь телеграм-канал "Динамо Киев Inside" сообщает, что арендное соглашение рассчитано на один год и предусматривает первоочередную опцию выкупа.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Брайтон энд Хоув Альбион Тудор Белуце
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
04.10.2020 в 23:16
Это хорошо, будем посмотреть.
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