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Динамо арендовало опорника Брайтона и сборной Румынии
Игорь Суркис подтвердил новый трансфер киевлян
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи вокруг
- Завтра закрывается трансферное окно. Будут ли у "Динамо" новички?
- Насколько мне известно, румын уже прошел медосмотр, и мы его взяли в аренду. Не знаю, что еще должно произойти. Думаю, что трансферов больше не будет. Это Белуце, - заявил Суркис.
В свою очередь телеграм-канал "Динамо Киев Inside" сообщает, что арендное соглашение рассчитано на один год и предусматривает первоочередную опцию выкупа.