Динамо арендовало опорника Брайтона и сборной Румынии

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи вокруг трансфера опорного полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце.

- Завтра закрывается трансферное окно. Будут ли у "Динамо" новички?

- Насколько мне известно, румын уже прошел медосмотр, и мы его взяли в аренду. Не знаю, что еще должно произойти. Думаю, что трансферов больше не будет. Это Белуце, - заявил Суркис.

В свою очередь телеграм-канал "Динамо Киев Inside" сообщает, что арендное соглашение рассчитано на один год и предусматривает первоочередную опцию выкупа.