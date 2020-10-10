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Рух ведет переговоры с Вернидубом – ТаТоТаке
Наставник может принять львовскую команду
Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб может возглавить "Рух", сообщает "ТаТоТаке".
На днях 54-летний специалист прибыл во Львов, где начал переговоры с руководством клуба, а также осмотрел базу "Руха".
Вернидуб мог возглавить команду еще летом, но переговоры сорвались из-за варианта с "Астаной".
Последним клубом Вернидуба был солигорский "Шахтер", который он покинул после вылета от молдавского "Сфынтула Георге" в квалификации Лиги Европы.
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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
10.10.2020 в 13:39
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0
-1
can (Торонто, Львов)
10.10.2020 в 13:05
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+1
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DOMENICO (Lviv)
10.10.2020 в 12:57
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