Рух ведет переговоры с Вернидубом – ТаТоТаке

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб может возглавить "Рух", сообщает "ТаТоТаке".

На днях 54-летний специалист прибыл во Львов, где начал переговоры с руководством клуба, а также осмотрел базу "Руха".

Вернидуб мог возглавить команду еще летом, но переговоры сорвались из-за варианта с "Астаной".

Последним клубом Вернидуба был солигорский "Шахтер", который он покинул после вылета от молдавского "Сфынтула Георге" в квалификации Лиги Европы.