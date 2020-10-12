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Новичок-нападающий Зари мог оказаться в Шахтере или Мариуполе

Премьер-лига
(1 голосов)
Новичок-нападающий Зари мог оказаться в Шахтере или Мариуполе
Новина українською

Форвард луганской "Зари" Аллахьяр Сайяд находился в сфере интересов "Шахтера".

Как рассказал журналист Владимир Зверов, директору по футболу "горняков" Дарио Срне понравился 19-летний иранец из "Фенербахче". Клуб отправлял скаутов, которые его просматривали.

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"Шахтер" размышлял над подписанием игрока, но решил, что это слишком рискованно, ведь неизвестно, как форвард адаптируется к УПЛ.

Также Сайадом интересовался "Мариуполь".

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В статье: Дарио Срна ФК Мариуполь Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Алаххьяр Сайадманеш
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (6)
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Primeval (Одесса)
12.10.2020 в 10:51
Вот это конечно профессионалы, решили не подписывать, так как хз, как он адаптируется. Да так про любого легионера можно сказать, и вообще никого не подписывать
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+1
0
Pein1986 (Алчевск)
12.10.2020 в 11:31
Они, собственно, так и поступили. Теперь и на чемпионат, и на кубок, и на ЛЧ один Мораес в нападении, не дай Бог травма, и все, будут без нападающего играть. Еще и защита дырявая в нагрузку...
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 10:24
В Маріуполі ніяк не міг. Там обкатник для кротів.
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.10.2020 в 09:43
Мариуполь кем-то интересуется ещё?, ха смешно)))
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+2
-1
avatar
Инспектор ( )
12.10.2020 в 08:55
Умиляет интерес Мариуполя.
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.10.2020 в 09:24
думаю, хотели обкатать в марике, а потом - в шд, если проявит себя
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+3
-2


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