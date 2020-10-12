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Новичок-нападающий Зари мог оказаться в Шахтере или Мариуполе
Форвард луганской "
Как рассказал журналист Владимир Зверов, директору по футболу "горняков" Дарио Срне понравился 19-летний иранец из "Фенербахче". Клуб отправлял скаутов, которые его просматривали.
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"Шахтер" размышлял над подписанием игрока, но решил, что это слишком рискованно, ведь неизвестно, как форвард адаптируется к УПЛ.
Также Сайадом интересовался "Мариуполь".
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Источник:Профутбол Digital
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