  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ганский легионер Руха перешел в ПФК Львов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ганский легионер Руха перешел в ПФК Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Далеко не ехал

Ганский легионер Руха перешел в ПФК Львов
Новина українською

"Сине-золотые львы" усилили атакующую линию ганским нападающим Эрнестом Антви. Соглашение оформили на 2 года.

Эрнест хорошо известный украинскому болельщику по выступлениям в составе другой львовской команды - "Руха".

Читайте такжеЭрнест Антви и Рати Ардазишвили покинули Рух

С "желто-черными" 25-летний игрок официально расторг контракт 8 октября. Именно поэтому, к "Львову" ганец присоединился на правах свободного агента.

Значатся в послужном списке нашего новичка также выступления в чемпионате Португалии за местные "Лейрию" и "Авеш".

В составе ПФК "Львов" Эрнест играть в футболке с 30-м номером. Шанс дебютировать в составе новой команды нападающий может получить уже в эту субботу, 17 октября. На выезде команда будет противостоять ФК "Шахтер" (Донецк).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Рух (Львов) Эрнест Антви
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФК Львів

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...