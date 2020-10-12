Ганский легионер Руха перешел в ПФК Львов

" Сине-золотые львы " усилили атакующую линию ганским нападающим Эрнестом Антви. Соглашение оформили на 2 года.

Эрнест хорошо известный украинскому болельщику по выступлениям в составе другой львовской команды - "Руха".

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С "желто-черными" 25-летний игрок официально расторг контракт 8 октября. Именно поэтому, к "Львову" ганец присоединился на правах свободного агента.

Значатся в послужном списке нашего новичка также выступления в чемпионате Португалии за местные "Лейрию" и "Авеш".

В составе ПФК "Львов" Эрнест играть в футболке с 30-м номером. Шанс дебютировать в составе новой команды нападающий может получить уже в эту субботу, 17 октября. На выезде команда будет противостоять ФК "Шахтер" (Донецк).