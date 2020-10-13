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Главный скаут назвал три приоритетные страны для поиска новых игроков Шахтера
Для "горняков"
Руководитель скаутского отдела "
От 500 до 1000 футболистов. Наши скауты следят, но мне передают гораздо меньшее количество игроков, которых стоит посмотреть.
Например нам нужен правый защитник. Представим, что есть 3 кандидата. Через неделю один переходит в другой клуб, а я еще раз просматриваю свой список и дополняю его.
С другой стороны, по словам Жозе Боту, важна приоритетность стран для поиска футболистов, то есть "списка А". Среди них по объективным причинам нет Англии или Испании.
Шеф скаутов назвал топ-3 стран по поиску новичков.
Бразилия, Хорватия, Аргентина - страны из "группы А" для "Шахтера".
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