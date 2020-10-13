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Главный скаут назвал три приоритетные страны для поиска новых игроков Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Для "горняков"

Главный скаут назвал три приоритетные страны для поиска новых игроков Шахтера
Новина українською

Руководитель скаутского отдела "Шахтера" Жозе Боту сообщил, за сколькими игроками одновременно следит клуб.

От 500 до 1000 футболистов. Наши скауты следят, но мне передают гораздо меньшее количество игроков, которых стоит посмотреть.

Например нам нужен правый защитник. Представим, что есть 3 кандидата. Через неделю один переходит в другой клуб, а я еще раз просматриваю свой список и дополняю его.

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С другой стороны, по словам Жозе Боту, важна приоритетность стран для поиска футболистов, то есть "списка А". Среди них по объективным причинам нет Англии или Испании.

Шеф скаутов назвал топ-3 стран по поиску новичков.

Бразилия, Хорватия, Аргентина - страны из "группы А" для "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Жозе Боту
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Источник:
Бомбардир

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