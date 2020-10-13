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Коуч Ингульца прокомментировал спарринг с Зарей, уход Мишуренко и проблемы новичка
Дебют Благоги откладывается
Главный тренер петровского "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о подготовке команды к дерби Кировоградщины с "Александрией" и последних событиях в команде.
После спарринга с луганской "Зарей" футболисты "Ингульца" получили отдых, но уже сегодня, 13 октября, они начнут непосредственную подготовку к противостоянию с земляками из "Александрии".
Контрольным матчем с "Зарей" я очень доволен, достойный соперник и приятно, что удалось с ним сыграть на равных. Посмотрели в деле новичка - Дениса Янакова, арендованного как раз у луганчан, думаю, что он нам поможет.
Что касается еще одного новобранца, ганского легионера Рудольфа Благоги, то с его дебютом придется подождать. У него случился рецидив простудного заболевания и еще около месяца он не сможет тренироваться.
Для болельщиков "Ингульца" полной неожиданностью стал уход из команды нападающего Александра Мишуренко. Нам тоже было жаль с Сашей расставаться, однако это было его решение, которое он объяснил семейными обстоятельствами. Поэтому нам ничего не оставалось, как пойти ему навстречу и поблагодарить за то, что он больше пять лет верой и правдой служил "Ингульцу".
Напомним, что поединок 6 тура чемпионата УПЛ "Александрия" - "Ингулец" состоится 18 октября.
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