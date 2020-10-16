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Шаран: Президент Ингульца выступает категорически против переноса поединка

Премьер-лига
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Александрия хотела перенести матч с Ингульцом из-за вспышки коронавируса

Шаран: Президент Ингульца выступает категорически против переноса поединка
Новина українською

Несмотря на вспышку коронавируса в "Александрии" (27 заболевших среди игроков и персонала), матч 6 тура УПЛ против "Ингульца" состоится. Об этом в эфире ТК "Футбол" заявил главный тренер "горожан" Владимир Шаран.

"Матч не будет под угрозой. Президент "Ингульца" (Александр Поворознюк - прим.) категорически против переноса поединка. Ему звонил наш президент и объяснил ситуацию. Поворознюк отказал.

Ну ничего! На данном этапе у нас есть 15 игроков и один вратарь. Я надеюсь, что они через два дня выйдут и сыграют", - сказал Шаран.

Отметим, что поединок запланирован на 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Ингулец (Петрово) Дмитрий Поворознюк
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Источник:
ТК Футбол

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