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Ультрас Динамо отправятся на выезд во Львов, но откажутся от традиционной поддержки

Премьер-лига
(1 голосов)

Без звуковой и визуальной поддержки

Ультрас Динамо отправятся на выезд во Львов, но откажутся от традиционной поддержки
Новина українською

Ультрас "Динамо" поддержат команду в выездном матче с "Рухом", который пройдет со зрителями, однако сделают это без звуковой и визуальной составляющей.

"Принимая во внимание наше отношение к последним процессам в клубе и соответствующим кадровым решениям, мы подчеркиваем, что отказываемся от привычной звуковой и визуальной поддержки команды.

1. Матч без баннеров, растяжек и роз;

2. Не забывайте маски индивидуальной защиты", - говорится в заявлении WBC ультрас.

Напомним, что матч "Рух" – "Динамо" состоится в субботу 17 октября и начнется в 17:00.

На данный момент точно не известно, будут ли допущены зрители на стадион. "Рух" планировал проводить матч с болельщиками, однако УПЛ предупредила клуб об ответсвенности за несоблюдение карантинных ограничений кабмина.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Комментарии (7)
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Кююмалайнен (Київ)
16.10.2020 в 20:33
Пусть едут, на стадион все равно хрен пустят
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
16.10.2020 в 20:19
Они сделают нетрадиционную поддержку)))
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.10.2020 в 20:17
а МАТЧ ТО БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. Без визуальной, звуковой, без присутствующей поддержки...
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
16.10.2020 в 20:16
Кем же это надо быть,чтобы постоянно рекламировать все это ?
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+2
-1
kapkan (Луганск)
16.10.2020 в 19:37
Так без из поддержки команда играет!!! Ребята, Ультрас, продолжайте также, вам то футбол, в принципе, пофиг!!!
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+4
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
16.10.2020 в 19:31
Во дают! Зарождается уникальное явление в фанатском движении - первая официальная фирма кузьмичей
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+4
-2
C_Ballack (Днепр)
16.10.2020 в 19:50
Осталось этим кузьмичам дудки и семки выдать))
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+3
-1


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