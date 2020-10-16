Ультрас Динамо отправятся на выезд во Львов, но откажутся от традиционной поддержки

Ультрас " Динамо " поддержат команду в выездном матче с "Рухом", который пройдет со зрителями, однако сделают это без звуковой и визуальной составляющей.

"Принимая во внимание наше отношение к последним процессам в клубе и соответствующим кадровым решениям, мы подчеркиваем, что отказываемся от привычной звуковой и визуальной поддержки команды. 1. Матч без баннеров, растяжек и роз; 2. Не забывайте маски индивидуальной защиты", - говорится в заявлении WBC ультрас.

Напомним, что матч "Рух" – "Динамо" состоится в субботу 17 октября и начнется в 17:00.