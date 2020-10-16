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Ультрас Динамо отправятся на выезд во Львов, но откажутся от традиционной поддержки
Без звуковой и визуальной поддержки
Ультрас "
"Принимая во внимание наше отношение к последним процессам в клубе и соответствующим кадровым решениям, мы подчеркиваем, что отказываемся от привычной звуковой и визуальной поддержки команды.
1. Матч без баннеров, растяжек и роз;
2. Не забывайте маски индивидуальной защиты", - говорится в заявлении WBC ультрас.
Напомним, что матч "Рух" – "Динамо" состоится в субботу 17 октября и начнется в 17:00.
На данный момент точно не известно, будут ли допущены зрители на стадион. "Рух" планировал проводить матч с болельщиками, однако
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