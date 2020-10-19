Шаран прокомментировал кадровую ситуацию в Александрии и победу над Ингульцом

Владимир Шаран, главный тренер " Александрии ", рассказал о победе над "Ингульцом" 4:3 в матче 6 тура УПЛ.

Есть много негативных тестов. Но ребята не тренировались, собирались за 2-3 дня до матча, а некоторые только в день - из основного состава. Мы надеялись на молодежь.

Во-первых благодарен болельщикам и президенту за поддержку до матча, во время и после. Действительно тяжелая игра была. Мы оказались в сложной ситуации ...в "Шахтере", "Ворскле" такие же проблемы и у соперника также были кадровые потери.

Так складывалась ситуация в игре, что мы выигрывали 4:0 и должны были доводить до победы. Но случилось удаление Лучкевича. Нам и так тяжело было, а на одного игрока меньше - это очень тяжело. Понимали, что физически с каждой минутой будем подсаживаться, но ребята выдержали темп, правильно сыграли в защите и достигли очень важной победы.

Я очень благодарен ребятам, которые получили отрицательный тест и сразу приехали в "Александрию". Они понимали, что будет тяжелая игра и очень важно не получить травму после 10-дневной паузы, которая была у многих.

Проблема с отсутствием игроков в команде из-за болезни остается, некоторые не получили негативных тестов. Мы ждем их и надеемся, что к следующему поединку они усилят команду.