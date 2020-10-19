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Шаран прокомментировал кадровую ситуацию в Александрии и победу над Ингульцом

Премьер-лига
(1 голосов)

Едва удержали преимущество в 4 мяча

Шаран прокомментировал кадровую ситуацию в Александрии и победу над Ингульцом
Новина українською

Владимир Шаран, главный тренер "Александрии", рассказал о победе над "Ингульцом" 4:3 в матче 6 тура УПЛ.

Во-первых благодарен болельщикам и президенту за поддержку до матча, во время и после. Действительно тяжелая игра была. Мы оказались в сложной ситуации ...в "Шахтере", "Ворскле" такие же проблемы и у соперника также были кадровые потери.

Есть много негативных тестов. Но ребята не тренировались, собирались за 2-3 дня до матча, а некоторые только в день - из основного состава. Мы надеялись на молодежь.

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Так складывалась ситуация в игре, что мы выигрывали 4:0 и должны были доводить до победы. Но случилось удаление Лучкевича. Нам и так тяжело было, а на одного игрока меньше - это очень тяжело. Понимали, что физически с каждой минутой будем подсаживаться, но ребята выдержали темп, правильно сыграли в защите и достигли очень важной победы.

Я очень благодарен ребятам, которые получили отрицательный тест и сразу приехали в "Александрию". Они понимали, что будет тяжелая игра и очень важно не получить травму после 10-дневной паузы, которая была у многих.

Проблема с отсутствием игроков в команде из-за болезни остается, некоторые не получили негативных тестов. Мы ждем их и надеемся, что к следующему поединку они усилят команду.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия УПЛ Валерий Лучкевич Ингулец (Петрово)
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Источник:
Олександрія

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Комментарии (1)
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Казантюк (Александрия)
19.10.2020 в 09:23
Не дождусь комментариев Поворознюка. И очень жаль что счет не остался 4-0.
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