Львов подписал контракт с экс-защитником Карпат

"Львов" объявил о подписании контракта с защитником Владимиром Якимцем.

Правый фулбек подписал с "сине-золотыми львами" соглашение на два года с опцией продления ещё на год.

Отметим, что 22-летний оборонец является выпускником ДЮШ "Львова". Ранее Якимец выступал за "Карпаты", однако расторг контракт с клубом в начале месяца.

Всего на счету Якимца 9 матчей в УПЛ.