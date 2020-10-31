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Львов подписал контракт с экс-защитником Карпат
Владимир Якимец вернулся в ФК "Львов"
"Львов" объявил о подписании контракта с защитником Владимиром Якимцем.
Правый фулбек подписал с "сине-золотыми львами" соглашение на два года с опцией продления ещё на год.
Отметим, что 22-летний оборонец является выпускником ДЮШ "Львова". Ранее Якимец выступал за "Карпаты", однако расторг контракт с клубом в начале месяца.
Всего на счету Якимца 9 матчей в УПЛ.
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Источник:ПФК Львов
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