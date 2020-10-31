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Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

По факту выезд, но домашний матч

Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

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31 октября, Киев, НСК Олимпийский. Начало в 19:30
"Днепр-1" - "Динамо"

"Днепр-1" по ходу сезона сменил главного тренера, пригласив на эту должность Игоря Йовичевича. Под его руководством днепряне не проигрывают в трёх кряду встречах, набрав за это время семь баллов. Какой будет игра для "Динамо", учитывая, что впереди поединок ЛЧ с "Барселоной", а только в среду подопечные Мирчи Луческу встречались с "Ференцварошем"? Хватит ли ресурса у киевлян биться в таком плотном графике.

К тому же, "динамовцам" сегодня не помогут сразу два вратаря: Бущан и Бойко. Поэтому за последний рубеж будет отвечать дебютант первой команды.

Смотрите прямую видео трансляцию матча прямо в этой новости в плеере Youtube-канала FootballHub. Текстовую трансляцию читайте здесь.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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