Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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31 октября, Киев, НСК Олимпийский. Начало в 19:30

"Днепр-1" - "Динамо"

"Днепр-1" по ходу сезона сменил главного тренера, пригласив на эту должность Игоря Йовичевича. Под его руководством днепряне не проигрывают в трёх кряду встречах, набрав за это время семь баллов. Какой будет игра для "Динамо", учитывая, что впереди поединок ЛЧ с "Барселоной", а только в среду подопечные Мирчи Луческу встречались с "Ференцварошем"? Хватит ли ресурса у киевлян биться в таком плотном графике.

К тому же, "динамовцам" сегодня не помогут сразу два вратаря : Бущан и Бойко. Поэтому за последний рубеж будет отвечать дебютант первой команды.