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Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
По факту выезд, но домашний матч
Favbet-лига. 8-й тур
31 октября, Киев, НСК Олимпийский. Начало в 19:30
"Днепр-1" - "Динамо"
"Днепр-1" по ходу сезона сменил главного тренера, пригласив на эту должность Игоря Йовичевича. Под его руководством днепряне не проигрывают в трёх кряду встречах, набрав за это время семь баллов. Какой будет игра для "Динамо", учитывая, что впереди поединок ЛЧ с "Барселоной", а только в среду подопечные Мирчи Луческу встречались с "Ференцварошем"? Хватит ли ресурса у киевлян биться в таком плотном графике.
К тому же,
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