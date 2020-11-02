Минай заинтересован в услугах Милевского

" Минай " заинтересовался 35-летним украинским форвардом брестского "Динамо" Артемом Милевским, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, закарпатский клуб вышел на контакт с агентом игрока и начал переговоры.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Милевский, контракт которого с Брестом истекает в конце 2020 года, хотел бы завершить карьеру в Украине. Также у Артема есть предложения из чемпионата Кипра.