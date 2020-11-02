Премьер-лига
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Минай заинтересован в услугах Милевского
Клуб уже начал переговоры с агентом игрока
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По информации источника, закарпатский клуб вышел на контакт с агентом игрока и начал переговоры.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Милевский, контракт которого с Брестом истекает в конце 2020 года, хотел бы завершить карьеру в Украине. Также у Артема есть предложения из чемпионата Кипра.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (10)
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alex 66 (Кременчуг)
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