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Минай заинтересован в услугах Милевского

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб уже начал переговоры с агентом игрока

Минай заинтересован в услугах Милевского
Новина українською

"Минай" заинтересовался 35-летним украинским форвардом брестского "Динамо" Артемом Милевским, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, закарпатский клуб вышел на контакт с агентом игрока и начал переговоры.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Милевский, контракт которого с Брестом истекает в конце 2020 года, хотел бы завершить карьеру в Украине. Также у Артема есть предложения из чемпионата Кипра.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) ФК Минай
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (10)
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Dnepr-75 (Днiпро)
02.11.2020 в 22:49
Чо разливать некому?
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0
0
Vlodyk51 (Ивано-Франковск)
02.11.2020 в 22:45
В оличие от Киевоградского настоящий колибри питается нектаром цветов!
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 22:31
УПЛ становится похоже на ДЕПО списаных автобусов
Ответить
0
0
Vlodyk51 (Ивано-Франковск)
02.11.2020 в 22:27
И в придачу Алиева
Ответить
0
-1
alex 66 (Кременчуг)
02.11.2020 в 22:20
Вася ты гониш!!! Какой Миля-проснись...
Ответить
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
02.11.2020 в 21:45
Минай-це як будинок для престарілих.)))На 10 хвилин його ще можливо хватить,якщо буде не з будуна.)))
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+1
0
Vixi73 (Uzhgorod)
02.11.2020 в 22:56
А ви там радуйтесь ,що Гегедош вас тяне там Минайський,а то би уже 2 ліга вам світила)
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
02.11.2020 в 21:23
И Коноплянку туда же!
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+3
-1
команид (Киев)
02.11.2020 в 22:31
Коноплянку отдадут в Мариуполь
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 22:32
От са си те Коноплянке, если он вас так волнует!
0
-3


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