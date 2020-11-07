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Провальный дебют Блавацкого. Арбитры исказили итог матча Десна - Минай
Десна - Минай 1:0. Судейский анализ матча
Арбитр Роман Блавацкий дебютировал на уровне УПЛ неудачно. В матче "Десна" - "Минай" (1:0) новичок допустил несколько ошибок, которые повлияли на ход поединка. А вершина неточности – это засчитанный из офсайда гол. Ответственность с Блавацким должен разделить ассистент Владимир Коротин.
Комментируют эксперты, экс-арбитры ФИФА Сергей Шебек и Мирослав Ступар.
- Дебют не удался. Блавацкий и сам ошибся, и ассистент его подвел. Но давайте по порядку, - взял слово судейский эксперт Сергей Шебек. - Понравилось, как Блавацкий показал в первом тайме желтую карточку Мудрику за симуляцию. Арбитр увидел, что игрок "Десны" пробросил мяч между двумя оппонентами, а потом нырнул, пытаясь сымитировать фол. Здесь Блавацкий классно разобрался.
Но на 80-й минуте арбитр ошибся с подсказки ассистента Коротина. Будковский забил гол, находясь на корпус впереди линии офсайда. Двусмысленных мнений здесь быть не может, - сказал Сергей Шебек.
Наконец, дискуссионный момент имел место на 87-й минуте, когда Шемми Маембе упал в штрафной "Десны" и получил предупреждение за симуляцию. Эксперты пришли к выводу, что арбитр ошибся – основания для назначения пенальти были немалые.
Пояснил эксперт Мирослав Ступар:
- Как в такой ситуации говорить, что была симуляция? Признаков симуляции я не увидел. Картушов толкнул Шемми Маембе в спину, да еще и задел его бедром. Вот соперник и завалился на газон. Это не симуляция, а основания для назначения одиннадцатиметрового удара, - сказал Мирослав Иванович.
Эксперты отметили, что в прошлом туре Ярослав Козык назначил пенальти в пользу "Десны" в менее явном эпизоде – и тогда не говорили об ошибке арбитра.
Резюмируя, отметим, что кроме засчитанного гола из офсайда, судья лишил одну из команд возможности забить гол ударом с пенальти. Дебют Блавацкого следует признать провальным.
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