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Провальный дебют Блавацкого. Арбитры исказили итог матча Десна - Минай

Премьер-лига
(2 голосов)

Десна - Минай 1:0. Судейский анализ матча

Провальный дебют Блавацкого. Арбитры исказили итог матча Десна - Минай
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Арбитр Роман Блавацкий дебютировал на уровне УПЛ неудачно. В матче "Десна" - "Минай" (1:0) новичок допустил несколько ошибок, которые повлияли на ход поединка. А вершина неточности – это засчитанный из офсайда гол. Ответственность с Блавацким должен разделить ассистент Владимир Коротин.

Комментируют эксперты, экс-арбитры ФИФА Сергей Шебек и Мирослав Ступар.

- Дебют не удался. Блавацкий и сам ошибся, и ассистент его подвел. Но давайте по порядку, - взял слово судейский эксперт Сергей Шебек. - Понравилось, как Блавацкий показал в первом тайме желтую карточку Мудрику за симуляцию. Арбитр увидел, что игрок "Десны" пробросил мяч между двумя оппонентами, а потом нырнул, пытаясь сымитировать фол. Здесь Блавацкий классно разобрался.

Но на 80-й минуте арбитр ошибся с подсказки ассистента Коротина. Будковский забил гол, находясь на корпус впереди линии офсайда. Двусмысленных мнений здесь быть не может, - сказал Сергей Шебек.

Провальный дебют Блавацкого. Арбитры исказили итог матча Десна - Минай - изображение 1

Наконец, дискуссионный момент имел место на 87-й минуте, когда Шемми Маембе упал в штрафной "Десны" и получил предупреждение за симуляцию. Эксперты пришли к выводу, что арбитр ошибся – основания для назначения пенальти были немалые.

Пояснил эксперт Мирослав Ступар:

- Как в такой ситуации говорить, что была симуляция? Признаков симуляции я не увидел. Картушов толкнул Шемми Маембе в спину, да еще и задел его бедром. Вот соперник и завалился на газон. Это не симуляция, а основания для назначения одиннадцатиметрового удара, - сказал Мирослав Иванович.

Эксперты отметили, что в прошлом туре Ярослав Козык назначил пенальти в пользу "Десны" в менее явном эпизоде ​​– и тогда не говорили об ошибке арбитра.

Резюмируя, отметим, что кроме засчитанного гола из офсайда, судья лишил одну из команд возможности забить гол ударом с пенальти. Дебют Блавацкого следует признать провальным.

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В статье: Десна (Чернигов) Мирослав Ступар Сергей Шебек ФК Минай
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
07.11.2020 в 23:21
После каждого тура пинают судей за проиграши сателитов шахтьора... Руки прочь от судей !!!!
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 22:57
А про мяч и руку игрока Миная во время углового и удар по ноге Конопли в штрафной забыли поговорить ??? Как-то очень уж все сегодня против Десны настроены...
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+3
-4
Лекарь (село Дарница)
07.11.2020 в 22:49
По оффсайду: на картинке вообще ничего не понятно, т.к. не видно, где мяч. А видео нет. А пенальти нет и близко, просто черненький неожиданно потерял равновесие в штрафной Десны
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+6
-4
Термит (Киев)
07.11.2020 в 22:38
Гол из офсайда, 100%. Насчет пенальти на 87-й минуте - как по мне - игра корпусом в корпус, минаевец сам подставился, сам и упал.
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+4
-2


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