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Динамо vs Шахтер: последние новости, кто фаворит, прогноз на матч. ВИДЕО анализ накануне игры

Премьер-лига
(2 голосов)

Отвечаем на все актуальные вопросы

Динамо vs Шахтер: последние новости, кто фаворит, прогноз на матч. ВИДЕО анализ накануне игры
UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов и главный редактор UA-Футбол Сергей Швец в эфире нашего Youtube-канала ответили на вопросы Александра Рыженко об одном из главных матчей полугодия в украинском футболе.

Эксперты вспомнили игры Лиги чемпионов, которые обе команды провели на этой неделе: почему "Динамо" удалось достойно выглядеть против "Барсы", а "Шахтер" провалился в игре с Гладбахом? У "Шахтера" только одна победа после "Реала" - команда в кризисе?

В конце видео Севидов и Швец сделали свой прогноз на поединок. А каким видится развитие событий в этой игре вам? Кто сегодня ближе к победе "Динамо" или "Шахтер"?

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Для вашего удобства мы добавили тайкоды со всеми темами, которые поднимались в эфире:
0:57 - "Динамо" накануне Классического играло против "Барселоны".
6:09 - Смог ли Цыганков повысить себе цену в игре против "Барселоны"?
7:51 - "Шахтер" во вторник проиграл Гладбаху 0:6. Что это было?
12:15 - Действительно ли "Шахтер" сейчас в кризисе?
14:19 - У "Динамо" на сутки меньше на подготовку к Классическому. Повлияет ли это на игру?
18:21 - Нещерет и Трубин - будущее наших грандов?
22:15 - Вербич заменит Супрягу в атаке "Динамо".
27:37 - Скандалы вокруг Классического: не мешают ли они смотреть сам футбол?
34:06 - Прогноз Севидова на матч.
37:16 - Прогноз Швеца на матч.
40:41 - Рыженко забыл. что Гармаш не сыграет из-за COVID-19

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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сергей Швец канал UA-Футбол Динамо - Шахтёр
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Комментарии (6)
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Timothy (Павлодар)
08.11.2020 в 10:46
Давайте не будем говорить о высокой морали здесь. Динамо в аналогичной ситуации, поменяй их местами с Шахтером, поступило бы иначе? Согласилось бы на перенос матча? Сомневаюсь. На кону стоит прямое попадание в ЛЧ и, лично я, уверен, что Суркис не пошел бы на такие уступки, и вполне на законных основаниях решил бы воспользоваться ситуацией, слабостью соперника.
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0
-2
can (Торонто, Львов)
08.11.2020 в 11:34
Шахтар розкатав Реал, Динамо гiдно грало з Барсою. Не потрiбен нiякий перенос. В таких матчах молодi - саме то! Це дуже серйозний досвiд. Шевi буде над чим задуматись. Не такий вже й отстiйниий наш чемпионат i нашi гравцi.
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+1
0
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zloyded (Киев)
08.11.2020 в 09:38
Які новини? Навіщо той піар для такої гри де одна команда не має у складі 10!!! основних гравців, а інша злякалась і не погодилась, у зв'язку з цим, на перенос гри! Про що ми говоримо? Про чесну гру, про спортивний принцип?! Це підтверджує жалюгідність Шахтаря, що люди там не мають нічого спільного з людяністю!!! Ганьба!!!
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+1
-1
royalstas (Вінниця)
08.11.2020 в 10:37
Що ти несеш в Динамо вдосталь гарних гравців щоб гідно зіграти з Шахтою навіть її перемогти.
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+2
0
lightning (Одесса)
08.11.2020 в 09:03
Звичайно що Шахтар фаворит!
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0
-3
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zloyded (Киев)
08.11.2020 в 09:39
Сцикуни і справжні потвори твій Сахтал!!!
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-1


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