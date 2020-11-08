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Динамо vs Шахтер: последние новости, кто фаворит, прогноз на матч. ВИДЕО анализ накануне игры
Отвечаем на все актуальные вопросы
Известный украинский тренер Александр Севидов и главный редактор UA-Футбол Сергей Швец в эфире нашего Youtube-канала ответили на вопросы Александра Рыженко об одном из главных матчей полугодия в украинском футболе.
Эксперты вспомнили игры Лиги чемпионов, которые обе команды провели на этой неделе: почему "Динамо" удалось достойно выглядеть против "Барсы", а "Шахтер" провалился в игре с Гладбахом? У "Шахтера" только одна победа после "Реала" - команда в кризисе?
В конце видео Севидов и Швец сделали свой прогноз на поединок. А каким видится развитие событий в этой игре вам? Кто сегодня ближе к победе "Динамо" или "Шахтер"?
Для вашего удобства мы добавили тайкоды со всеми темами, которые поднимались в эфире:
0:57 - "Динамо" накануне Классического играло против "Барселоны".
6:09 - Смог ли Цыганков повысить себе цену в игре против "Барселоны"?
7:51 - "Шахтер" во вторник проиграл Гладбаху 0:6. Что это было?
12:15 - Действительно ли "Шахтер" сейчас в кризисе?
14:19 - У "Динамо" на сутки меньше на подготовку к Классическому. Повлияет ли это на игру?
18:21 - Нещерет и Трубин - будущее наших грандов?
22:15 - Вербич заменит Супрягу в атаке "Динамо".
27:37 - Скандалы вокруг Классического: не мешают ли они смотреть сам футбол?
34:06 - Прогноз Севидова на матч.
37:16 - Прогноз Швеца на матч.
40:41 - Рыженко забыл. что Гармаш не сыграет из-за COVID-19
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