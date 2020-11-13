Transfermarkt в два раза повысил цену на Нещерета

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цену на 18-летнего голкипера киевского "Динамо" Руслана Нещерета .

Ценник вратаря вырос вдвое – с 200 тысяч до 400 тысяч евро.

Напомним, что Нещерет дебютировал за первую команду киевлян в конце октября в матче УПЛ с "Днепром-1" (2:1), так как на то время коронавирусом болели Георгий Бущан и Денис Бойко.

Всего с того момента Нещерет провел 3 матча, в которых пропустил 6 голов.