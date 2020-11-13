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Transfermarkt в два раза повысил цену на Нещерета
Прогресс очевиден
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цену на 18-летнего голкипера киевского "Динамо"
Ценник вратаря вырос вдвое – с 200 тысяч до 400 тысяч евро.
Напомним, что Нещерет дебютировал за первую команду киевлян в конце октября в матче УПЛ с "Днепром-1" (2:1), так как на то время коронавирусом болели Георгий Бущан и Денис Бойко.
Всего с того момента Нещерет провел 3 матча, в которых пропустил 6 голов.
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Источник:transfermarkt
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Kolibri (Киевоград)
13.11.2020 в 22:32
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