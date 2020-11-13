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Transfermarkt в два раза повысил цену на Нещерета

Премьер-лига
(1 голосов)

Прогресс очевиден

Transfermarkt в два раза повысил цену на Нещерета
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цену на 18-летнего голкипера киевского "Динамо" Руслана Нещерета.

Ценник вратаря вырос вдвое – с 200 тысяч до 400 тысяч евро.

Напомним, что Нещерет дебютировал за первую команду киевлян в конце октября в матче УПЛ с "Днепром-1" (2:1), так как на то время коронавирусом болели Георгий Бущан и Денис Бойко.

Всего с того момента Нещерет провел 3 матча, в которых пропустил 6 голов.

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
13.11.2020 в 22:32
Все чётко!
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