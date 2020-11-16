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Хацкевич заявил, что не стал бы продлевать контракт, если бы Суркис четко поставил задачу

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще считает нынешнее лидерство результатом омоложения, которое он провел

Хацкевич заявил, что не стал бы продлевать контракт, если бы Суркис четко поставил задачу
Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич объяснил, почему ему не удалось выиграть чемпионство у "Шахтера", а также заявил, что если бы понимал приоритеты Игоря Суркиса, то он не остался бы на третий сезон в клубе.

"Когда я был в киевском "Динамо", "Шахтёр" был на голову выше в плане финансирования и квалификации легионеров. Тем не менее мы навязывали ему конкуренцию. В 2018 году отстали всего на два очка, проведя на один матч меньше. За Мариуполь получили техническое поражение; почему – не ко мне вопрос. А 2019-й был годом перестройки и омоложения состава. На места Мораеса, Мбокани и Кравца в атаку пришли Беседин, Русин, Супряга. Ушёл Ярмоленко – подтянули Цыганкова и Цитаишвили. Морозюка заменил Кендзера из польской молодёжки, Пиварича – Миколенко, Хачериди – Бурда. В центральной зоне заиграли Шапаренко, Шепелев. А где молодость, там и нестабильность. Отсюда такой отрыв "Шахтёра" в таблице — 11 очков".

Именно тем, что молодые футболисты окрепли, Хацкевич объясняет нынешнее лидерство в чемпионате киевлян:

"Не могу сказать, что "Шахтёр" сдал. Это в первую очередь заслуга футболистов "Динамо". Ребята, о которых я говорил, окрепли, сыгрались и почувствовали уверенность, что они могут становиться чемпионами".

Комментируя свое увольнение в 2019-м, Хацкевич заявил, что он и президент клуба неправильно друг друга поняли, когда подписывали новый контракт:

"Я считал, что "Динамо" в первую очередь должно бороться за чемпионство, а не за попадание в ЛЧ. Если бы он сразу поставил задачу выйти в группу Лиги чемпионов, я скорее всего не стал бы продлевать соглашение. Тот же "Брюгге" под аналогичную задачу вложил в усиление состава порядка 30 миллионов евро. "Динамо" не могло себе такого позволить. Президент принял такое решение в отношении нашего штаба – его право. Я благодарен судьбе за два года работы в таком великом клубе. Для меня это большой опыт".

Напомним, Суркис уволил Хацкевича после того, как "Динамо" уступило в квалификации Лиги Чемпионов "Брюгге" со счетом 3:4. Под руководством белорусского специалиста киевляне дважды финишировали вторыми.

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В статье: Игорь Суркис Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
championat.com

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Комментарии (3)
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dmitroj88
16.11.2020 в 13:04
Все, кто разбираются в футболе, сами понимают, что это не цыган за пару недель слепил команду под ЛЧ, а человек с динамовским сердцем целый год её подготавливал и вложил в неё душу, но подлый сурок не дал ему закончить начатое...
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+3
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
16.11.2020 в 11:24
Терпеть ненавижу, когда некомпетентные в своем деле люди присваивают чужие заслуги
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+4
0
avatar
ДВ (Одесса)
16.11.2020 в 11:03
Какая наглость
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+3
-3


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