Хацкевич заявил, что не стал бы продлевать контракт, если бы Суркис четко поставил задачу

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич объяснил, почему ему не удалось выиграть чемпионство у "Шахтера", а также заявил, что если бы понимал приоритеты Игоря Суркиса, то он не остался бы на третий сезон в клубе.

"Когда я был в киевском "Динамо", "Шахтёр" был на голову выше в плане финансирования и квалификации легионеров. Тем не менее мы навязывали ему конкуренцию. В 2018 году отстали всего на два очка, проведя на один матч меньше. За Мариуполь получили техническое поражение; почему – не ко мне вопрос. А 2019-й был годом перестройки и омоложения состава. На места Мораеса, Мбокани и Кравца в атаку пришли Беседин, Русин, Супряга. Ушёл Ярмоленко – подтянули Цыганкова и Цитаишвили. Морозюка заменил Кендзера из польской молодёжки, Пиварича – Миколенко, Хачериди – Бурда. В центральной зоне заиграли Шапаренко, Шепелев. А где молодость, там и нестабильность. Отсюда такой отрыв "Шахтёра" в таблице — 11 очков".

Именно тем, что молодые футболисты окрепли, Хацкевич объясняет нынешнее лидерство в чемпионате киевлян:

"Не могу сказать, что "Шахтёр" сдал. Это в первую очередь заслуга футболистов "Динамо". Ребята, о которых я говорил, окрепли, сыгрались и почувствовали уверенность, что они могут становиться чемпионами".

Комментируя свое увольнение в 2019-м, Хацкевич заявил, что он и президент клуба неправильно друг друга поняли, когда подписывали новый контракт:

"Я считал, что "Динамо" в первую очередь должно бороться за чемпионство, а не за попадание в ЛЧ. Если бы он сразу поставил задачу выйти в группу Лиги чемпионов, я скорее всего не стал бы продлевать соглашение. Тот же "Брюгге" под аналогичную задачу вложил в усиление состава порядка 30 миллионов евро. "Динамо" не могло себе такого позволить. Президент принял такое решение в отношении нашего штаба – его право. Я благодарен судьбе за два года работы в таком великом клубе. Для меня это большой опыт".

Напомним, Суркис уволил Хацкевича после того, как "Динамо" уступило в квалификации Лиги Чемпионов "Брюгге" со счетом 3:4. Под руководством белорусского специалиста киевляне дважды финишировали вторыми.