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Вербич не сыграл за сборную из-за проблем со здоровьем
Еще одна потеря для Динамо?
Игрок "Динамо" Беньямин Вербич находится в штабе национальной сборной Словении, но в поединке Лиги Наций против Косово он не участвовал.
Как заявил после игры главный тренер словенцев Матьяж Кек, у динамовца возникли проблемы со здоровьем. При этом наставник не уточнил, какие именно. Вербич в текущем сезоне принял участие в 14 матчах "Динамо" и забил два гола.
Напомним, из сборной в Киев вернулись Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук - оба сдали положительные тесты на коронавирус. Ранее COVID-19 был обнаружен у 12 футболистов "Динамо", впрочем, на прошлой неделе некоторые из них (Бойко, Бущан, Миколенко, Супряга) уже вернулись к тренировкам.
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