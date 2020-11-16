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Вербич не сыграл за сборную из-за проблем со здоровьем

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще одна потеря для Динамо?

Вербич не сыграл за сборную из-за проблем со здоровьем
Новина українською

Игрок "Динамо" Беньямин Вербич находится в штабе национальной сборной Словении, но в поединке Лиги Наций против Косово он не участвовал.

Как заявил после игры главный тренер словенцев Матьяж Кек, у динамовца возникли проблемы со здоровьем. При этом наставник не уточнил, какие именно. Вербич в текущем сезоне принял участие в 14 матчах "Динамо" и забил два гола.

Напомним, из сборной в Киев вернулись Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук - оба сдали положительные тесты на коронавирус. Ранее COVID-19 был обнаружен у 12 футболистов "Динамо", впрочем, на прошлой неделе некоторые из них (Бойко, Бущан, Миколенко, Супряга) уже вернулись к тренировкам.

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В статье: Словения Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
FootballHub

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