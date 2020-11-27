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Денисов: У Луческу нет ничего личного. "Только бизнес"
История с Луческу в Динамо продолжает нервировать поклонников Шахтера
Директор ТК "Футбол" Александр Денисов высказался относительно гипотетического возвращения Мирчи Луческу в донецкий "
"С учетом всего, что мы видели за последнее время в ситуации с приходом Луческу в "Динамо", я не сомневаюсь, что если завтра "Шахтер" пригласит Луческу, он придет. Правда, я не уверен, что если через полгода или год его пригласит "Динамо", он также не придет в "Динамо".
У Луческу нет ничего личного. Как в фильме "Крестный отец": "Передайте Майклу, это только бизнес, ничего личного".
Готов ли будет к таким приглашениям "Шахтер"? Думаю, это будет хороший вопрос для интервью с президентом Ринатом Ахметовым. Будет интересно, что он на это скажет. Я лично не думаю, что на такие маневры с точки зрения морали будет согласен президент "Шахтера", - сказал Денисов.
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