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Денисов: У Луческу нет ничего личного. "Только бизнес"

Премьер-лига
(1 голосов)

История с Луческу в Динамо продолжает нервировать поклонников Шахтера

Денисов: У Луческу нет ничего личного. "Только бизнес"
Новина українською

Директор ТК "Футбол" Александр Денисов высказался относительно гипотетического возвращения Мирчи Луческу в донецкий "Шахтер".

"С учетом всего, что мы видели за последнее время в ситуации с приходом Луческу в "Динамо", я не сомневаюсь, что если завтра "Шахтер" пригласит Луческу, он придет. Правда, я не уверен, что если через полгода или год его пригласит "Динамо", он также не придет в "Динамо".

У Луческу нет ничего личного. Как в фильме "Крестный отец": "Передайте Майклу, это только бизнес, ничего личного".

Готов ли будет к таким приглашениям "Шахтер"? Думаю, это будет хороший вопрос для интервью с президентом Ринатом Ахметовым. Будет интересно, что он на это скажет. Я лично не думаю, что на такие маневры с точки зрения морали будет согласен президент "Шахтера", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.11.2020 в 17:24
Мораль и рыжий сброд :) пенисов бредит , как всегда
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