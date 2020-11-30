Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Шаран отметил, как изменилась игра Руха после паузы на матчи сборных
Соперники стали более агрессивными
Владимир Шаран, главный тренер "
Очень тяжелый поединок осенней части сезона. Но мы тщательно изучали "Рух" и понимали, что они добавили физически за то время, когда был небольшой перерыв [на матчи сборных]. Поскольку в предыдущем поединке действовали достаточно агрессивно, активно.
Мы к этому готовились, но не все выполняли наши ребята в первом тайме - хотели против такого прессинга сыграть передачами за спину защитников "Руха". Не всегда это удавалось, создали несколько моментов, но недостаточно для того, чтобы забить гол.
Во втором тайме после удаления мы, конечно, пытались действовать больше от защиты, потому что понимали, что силы покидают. Хотя у нас были моменты для того, чтобы открыть счет. Ребятами я доволен, благодарен им, но недоволен ничейным результатом.
Популярное сейчас
- Игорь Суркис: Может быть, не Шахтер слабее, а Динамо чуть сильнее играет
- Сульшер побил 27-летний рекорд Фергюсона
- Ну старался же... Курьезный гол в ворота Олимпика из-за ошибки голкипера
- Сергей Шебек: Удаление Забарного? Арбитры навредили игре
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО