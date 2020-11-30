Тренер Шаран отметил, как изменилась игра Руха после паузы на матчи сборных

Владимир Шаран, главный тренер " Александрии ", подвел итог нулевой ничьи в домашнем матче 11 тура УПЛ с львовским "Рухом".

Очень тяжелый поединок осенней части сезона. Но мы тщательно изучали "Рух" и понимали, что они добавили физически за то время, когда был небольшой перерыв [на матчи сборных]. Поскольку в предыдущем поединке действовали достаточно агрессивно, активно.

Мы к этому готовились, но не все выполняли наши ребята в первом тайме - хотели против такого прессинга сыграть передачами за спину защитников "Руха". Не всегда это удавалось, создали несколько моментов, но недостаточно для того, чтобы забить гол.

Во втором тайме после удаления мы, конечно, пытались действовать больше от защиты, потому что понимали, что силы покидают. Хотя у нас были моменты для того, чтобы открыть счет. Ребятами я доволен, благодарен им, но недоволен ничейным результатом.