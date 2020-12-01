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Цыганык: Луческу отложил разговор с Суркисом о трансферах Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

На сколько - неизвестно

Цыганык: Луческу отложил разговор с Суркисом о трансферах Динамо
Новина українською

Разговор между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и главным тренером Мирчей Луческу откладывается, потому что наставник должен составить список футболистов, которые ему нужны.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.

Суркис ждет от главного тренера список футболистов, которых он хочет. Сейчас идет речь о том, какие позиции нужно усиливать.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
01.12.2020 в 14:00
Бревноленко модно вернуть. Сук*ирсы не остановятся пока дк не исчещнет с карты мира
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fabo30
01.12.2020 в 13:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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СашаXM (Хмельницкий)
01.12.2020 в 13:53
фотка просто жсть, кто б мог подумать даже после ухода с ШД о таком )
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avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 13:46
Михалика, Милевского, Кравца вернуть...... ну и ещё пару свободных с рашки!!!!
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0
-1


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