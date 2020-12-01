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Цыганык: Луческу отложил разговор с Суркисом о трансферах Динамо
На сколько - неизвестно
Разговор между президентом "
Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.
Суркис ждет от главного тренера список футболистов, которых он хочет. Сейчас идет речь о том, какие позиции нужно усиливать.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
01.12.2020 в 14:00
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fabo30
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СашаXM (Хмельницкий)
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Kolibri (Киевоград)
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