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Селезнев: Да, это правда, что мной интересовалось Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Топ-трансфер сорвался

Селезнев: Да, это правда, что мной интересовалось Динамо
Новина українською

35-летний форвард "Колоса" Евгений Селезнев подтвердил тнформацию о том, что летом им интересовалось киевское "Динамо".

"Да, это правда", – сказал Селезнев, не вдаваясь в дальнейшие детали.

Напомним, что в "Колос" Селезнев пришел в начале сентября текущего года, перейдя из турецкого "Бурсаспора" на правах свободного агента. В составе клуба из Ковалевки он провел 10 матчей, забил 3 гола.

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В статье: Евгений Селезнев Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Espreso.TV

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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.12.2020 в 18:12
Динамо Батумі?
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Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 17:53
В самый раз туда))))))) там любят списаное б/у )))))
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ПетроФ (Луцьк)
01.12.2020 в 17:51
можливо і цікавилось але як я розумію давали зарплатню пару баксів в місяців.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
01.12.2020 в 17:49
Так чего ж не согласился?)) Меньше платили?))
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-1


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