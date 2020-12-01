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Селезнев: Да, это правда, что мной интересовалось Динамо
Топ-трансфер сорвался
35-летний форвард "Колоса" Евгений Селезнев подтвердил тнформацию о том, что летом им интересовалось киевское "
"Да, это правда", – сказал Селезнев, не вдаваясь в дальнейшие детали.
Напомним, что в "Колос" Селезнев пришел в начале сентября текущего года, перейдя из турецкого "Бурсаспора" на правах свободного агента. В составе клуба из Ковалевки он провел 10 матчей, забил 3 гола.
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Источник:Espreso.TV
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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.12.2020 в 18:12
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Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 17:53
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ПетроФ (Луцьк)
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Dimka26 (Чернигов)
01.12.2020 в 17:49
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