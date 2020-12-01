Селезнев: Да, это правда, что мной интересовалось Динамо

35-летний форвард "Колоса" Евгений Селезнев подтвердил тнформацию о том, что летом им интересовалось киевское " Динамо ".

"Да, это правда", – сказал Селезнев, не вдаваясь в дальнейшие детали.

Напомним, что в "Колос" Селезнев пришел в начале сентября текущего года, перейдя из турецкого "Бурсаспора" на правах свободного агента. В составе клуба из Ковалевки он провел 10 матчей, забил 3 гола.