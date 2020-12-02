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Кане извинился за свой фол перед Ледневым и за удаление перед болельщиками Ворсклы
Защитник осознает свою вину
Защитник "
"Прежде всего, хочу попросить прощения у динамовца Леднева, против которого сыграл грубо. Свои действия могу объяснить эмоциональной нагрузкой и усталостью в конце игры.
Также хочу извиниться перед нашими болельщиками и партнерами по команде за эту карточку, которая лишила меня возможности помочь в ответственных встречах. Свою вину полностью осознаю", – сказал Кане.
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Источник:ФК Ворскла
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
02.12.2020 в 23:22
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