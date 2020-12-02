Кане извинился за свой фол перед Ледневым и за удаление перед болельщиками Ворсклы

Защитник " Ворсклы " Ибрахим Кане извинился за свой фол против Богдана Леднева в матче с "Динамо" (2:0), за который получил удаление.

"Прежде всего, хочу попросить прощения у динамовца Леднева, против которого сыграл грубо. Свои действия могу объяснить эмоциональной нагрузкой и усталостью в конце игры.

Также хочу извиниться перед нашими болельщиками и партнерами по команде за эту карточку, которая лишила меня возможности помочь в ответственных встречах. Свою вину полностью осознаю", – сказал Кане.