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Кане извинился за свой фол перед Ледневым и за удаление перед болельщиками Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник осознает свою вину

Кане извинился за свой фол перед Ледневым и за удаление перед болельщиками Ворсклы
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Ибрахим Кане извинился за свой фол против Богдана Леднева в матче с "Динамо" (2:0), за который получил удаление.

"Прежде всего, хочу попросить прощения у динамовца Леднева, против которого сыграл грубо. Свои действия могу объяснить эмоциональной нагрузкой и усталостью в конце игры.

Также хочу извиниться перед нашими болельщиками и партнерами по команде за эту карточку, которая лишила меня возможности помочь в ответственных встречах. Свою вину полностью осознаю", – сказал Кане.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Богдан Леднев Ибрахим Кане
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
02.12.2020 в 23:22
Извинился и молодец... игра есть игра
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