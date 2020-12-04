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Пафос может перехватить у Фламенго форварда, которым также интересуется Динамо
Киприоты уже сделали предложение по игроку и хотят как можно скорее закрыть сделку
Кипрский "Пафос" сделал предложение "Фламенго" по трансферу форврда Линкольна, которым также интересуется "
Источник утверждает, что кипрский клуб предложил за 19-летнего игрока 4 млн долларов за 75% и это предложение устраивает "Фламенго".
Кипрский клуб хочет как можно скорее закрыть сделку, в то время как "Динамо" выжидает, и окончательное решение киевлян по игроку будет озвучено после матча с "Ференцварошем", когда станет ясно, продолжат ли весной киевляне свою еврокубковую кампанию.
Ранее также сообщалось, что "Динамо"
Бразилец провел за "Фламенго" 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист. Правда, в основном составе футболист выходил только в четырех встречах.
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