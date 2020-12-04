Пафос может перехватить у Фламенго форварда, которым также интересуется Динамо

Кипрский "Пафос" сделал предложение "Фламенго" по трансферу форврда Линкольна, которым также интересуется " Динамо ", сообщает Gazetaweb.com.

Источник утверждает, что кипрский клуб предложил за 19-летнего игрока 4 млн долларов за 75% и это предложение устраивает "Фламенго".

Кипрский клуб хочет как можно скорее закрыть сделку, в то время как "Динамо" выжидает, и окончательное решение киевлян по игроку будет озвучено после матча с "Ференцварошем", когда станет ясно, продолжат ли весной киевляне свою еврокубковую кампанию.

Ранее также сообщалось, что "Динамо" может вернуться к покупке Линкольна в марте.

Бразилец провел за "Фламенго" 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист. Правда, в основном составе футболист выходил только в четырех встречах.