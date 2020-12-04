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Пафос может перехватить у Фламенго форварда, которым также интересуется Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Киприоты уже сделали предложение по игроку и хотят как можно скорее закрыть сделку

Пафос может перехватить у Фламенго форварда, которым также интересуется Динамо
Новина українською

Кипрский "Пафос" сделал предложение "Фламенго" по трансферу форврда Линкольна, которым также интересуется "Динамо", сообщает Gazetaweb.com.

Источник утверждает, что кипрский клуб предложил за 19-летнего игрока 4 млн долларов за 75% и это предложение устраивает "Фламенго".

Кипрский клуб хочет как можно скорее закрыть сделку, в то время как "Динамо" выжидает, и окончательное решение киевлян по игроку будет озвучено после матча с "Ференцварошем", когда станет ясно, продолжат ли весной киевляне свою еврокубковую кампанию.

Ранее также сообщалось, что "Динамо" может вернуться к покупке Линкольна в марте.

Бразилец провел за "Фламенго" 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист. Правда, в основном составе футболист выходил только в четырех встречах.

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В статье: Динамо (Киев) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Линкольн Пафос
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.12.2020 в 21:46
Пафос должен набрать украинской молодежи
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