Павлов: Это Динамо стало лучше, а не Шахтер хуже

Накануне матча "Мариуполь" - "Динамо" поделился мыслями на счет игры бывший наставник обеих команд Николай Павлов:

"В этом году "Мариуполь" мне очень нравится. Тренер и ребята молодые, все друг друга знают. Я снимаю шляпу перед командой - это единственный клуб в Украине, который все матчи играет на выезде. А накануне поединка с "Динамо" они в Мариуполе не находятся почти три недели. Им не позавидуешь, как они борются с трудностями. Но при этом обстоятельства не сказываются на качестве их игры. Они молодцы.

Футболисты "Мариуполя" молодые, быстрые, они не так сильно переживают неудачи во время игры и после того, как более опытные исполнители. Некого и выделить, кто старше Мишнева. Мне кажется совсем недавно он дебютировал у меня в команде, а сейчас он капитан и лидер "Мариуполя".

У "бело-синих" есть козырь - тренер Луческу. То, как он в своем возрасте мотивирует футболистов, работает, должен быть примером для молодых тренеров. Это заслуживает уважения. "Динамо" изменилось при нем. Согласен со многими экспертами, что это не "Шахтер" стал хуже, это "Динамо" стало лучше.

Не сомневаюсь, что в матче с "Мариуполем" победит "Динамо". С меня плохой прогнозист, не скажу с каким счетом.

В составе киевлян произойдет определенная ротация. Но это большой плюс. Все помнят, как сыграл резервный состав "Барселоны". Они выступили еще лучше, чем с Месси. Так и здесь, киевляне, которые получат свой шанс, будут хотеть проявить себя наилучшим образом. На кону игра с "Ференцварошем". Все говорят о значении этого матча", - сказал бывший тренер в интервью клубному сайту "Динамо".