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Шепелев: Селезнёва надо было удалять ещё в первом тайме
Хавбек киевлян прокомментировал судейство
Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев прокомментировал ничью с "Колосом" (2:2).
– За несколько секунд до моего фола Селезнев нарушил правила и ему не дали карточку, которая должна была стать второй для него. Я же хотел отобрать мяч у соперника и наступил ему на ногу. Возможно, на камере это выглядело как грубый фол, но на самом деле я еле коснулся его.
Арбитр сначала дал мне желтую и не хотел смотреть повтор, но затем ему подсказали в наушник. В итоге он смотрел не полностью момент, а только акцентировал внимание на моем нарушении.
- Часто возникали споры с Селезневым. Что там было?
– Да он постоянно спорил со всеми, его вообще должны были удалять в первом тайме. В итоге он заработал пенальти, а потом еще и меня удалили. Считаю, по отношению к нашей команде поступили несправедливо.
- А что произошло у Шапаренко с Селезневым? Показалось, что они кричали друг на друга после того столкновения.
– Да, Коля ему сказал, что он очень сильно ударил его, на что Селезнев ответил, что ничего серьезного там не было. На самом деле, полетел с прямой ноги.
- Не извинился даже?
– Я не слышал, – сказал Шепелев.
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