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Шепелев: Селезнёва надо было удалять ещё в первом тайме

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек киевлян прокомментировал судейство

Шепелев: Селезнёва надо было удалять ещё в первом тайме
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев прокомментировал ничью с "Колосом" (2:2).

– За несколько секунд до моего фола Селезнев нарушил правила и ему не дали карточку, которая должна была стать второй для него. Я же хотел отобрать мяч у соперника и наступил ему на ногу. Возможно, на камере это выглядело как грубый фол, но на самом деле я еле коснулся его.

Арбитр сначала дал мне желтую и не хотел смотреть повтор, но затем ему подсказали в наушник. В итоге он смотрел не полностью момент, а только акцентировал внимание на моем нарушении.

- Часто возникали споры с Селезневым. Что там было?

– Да он постоянно спорил со всеми, его вообще должны были удалять в первом тайме. В итоге он заработал пенальти, а потом еще и меня удалили. Считаю, по отношению к нашей команде поступили несправедливо.

- А что произошло у Шапаренко с Селезневым? Показалось, что они кричали друг на друга после того столкновения.

– Да, Коля ему сказал, что он очень сильно ударил его, на что Селезнев ответил, что ничего серьезного там не было. На самом деле, полетел с прямой ноги.

- Не извинился даже?

– Я не слышал, – сказал Шепелев.

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В статье: Евгений Селезнев Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Владимир Шепелев
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Источник:
сайт Динамо

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Комментарии (9)
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Hanter44 (Baburka)
13.12.2020 в 11:53
Шепелев: Селезнёва надо было удалять ещё в первом тайме- И еще пол команды Колоса. А чего они???!!!
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Acsakal (Kharkov)
13.12.2020 в 11:50
Ну звісно: "Я пішов прямою ногою, але ду-у-уже лагідно. Це просто виглядало небезпечно. І Сидорчук теж зламав Корнієнка ну ду-у-уже лагідно. Взагалі всі опорники Динамо - лагідні хлопці, в яких просто прямі ноги не гнуться в колінах. Тому по іншому в Україні вони грати не можуть. А в Європі їхні коліна гнуться, бо там європейські арбітри своїми свистками застосовують спеціальні масажні техніки... А Селезньов взагалі по життю бяка-бяка-бяка, хоча й не дозволяє собі атакувати суперника прямими ногами. Та все одно його треба було раніше видалити-видалити-видалити, бо інакше ми в сільської команди виграти не здатні... не здатні... не здатні..." Це був оригінал потока свідомості Шепелєва, частково процитований на даній сторінці сайту.
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таврия19752009 (симферополь)
13.12.2020 в 11:40
Та что уж там удалить всех игроков Колоса
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Spokoyno (Киев)
13.12.2020 в 11:29
Та ні Шапаренко теж відтіля... Хоча специфіка регіону накладає свою "ауру".
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code906 (Kiev)
13.12.2020 в 11:22
Возможно. Но и тебя в основе не должно было быть.
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+2
-2
megrivan (Курячі Лози)
13.12.2020 в 10:53
Тунец - это квинтэссенция донбасса. Перфразируя известный афоризм: можно Тунца вывезти из донбасса, но донбасс из Тунца не вывести никогда.
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+5
-4
Алекс1955 (Донецк)
13.12.2020 в 10:56
Можно подумать, все игроки ЧУ, кроме рожденных и играющих за команды с Донбасса - джентльмены в пятом поколении.
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+3
-2
болельщик_футбола (Донецк)
13.12.2020 в 11:12
что ты реагируешь... знакомые песни о главном... менты одним словом...
+5
-3
Prach13 (Дрогобич)
13.12.2020 в 11:36
Причому тут Донбас?бидло воно i в Африцi бидло
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+1
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