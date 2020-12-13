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Матч Кубка Украины Десна - Заря состоится в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок примет стадион имени Валерия Лобановского

Матч Кубка Украины Десна - Заря состоится в Киеве
Новина українською

Перенесенная игра 1/8 финала Кубка Украины "Десна" - "Заря" состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Об этом сообщает УАФ.

Пять других матчей этого раунда были сыграны 2 декабря. В 1/4 финала прошли "Верес" (победа над "Мариуполем" 1:0), "Колос" (пострадала "Нива" 4:0), "Днепр-1" (победа над "ВПК-Агро" 5:0) , "Агробизнес" (победа над "Ворсклой" 1:0) и "Александрия" (победа над "Минаем" 3:0).

Поединок между "Десной" и "Зарей" не состоялся 2 декабря из-за участие луганской команды в Лиге Европы. Подопечные Скрипника встречались с "Лестером" 3 декабря.

"Десна" сегодня проведет заключительный матч УПЛ в году тоже в Киеве. Причина: ненадлежащие погодные условия в Чернигове. На НСК Олимпийский команде будет противостоять "Мариуполь". "Заря" же приедет в гости к "Александрии". Начало матчей в 17:00 и 19:30 соответственно.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Кубок Украины
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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wavo81
13.12.2020 в 17:18
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Бутига (Чернигов)
13.12.2020 в 16:09
Что вы там пьете?Где дата матча?
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+1
0
Vetgame
13.12.2020 в 16:13
16 декабря
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0
0


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