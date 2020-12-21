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Бразильский защитник возвращается в Динамо - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Для того, чтобы вернуться в Киев игрок даже нанимал личного тренера

Бразильский защитник возвращается в Динамо - источник
Новина українською

Бразильский левый фланговый защитник "Динамо" Сидклей, который находится в аренде на Родине, в "Коринтиансе", вернется в столицу Украины. Игрок отправится вместе с командой на первый тренировочный сбор.

Решение о возвращении одобрено Луческу, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев inside".

Напомним, что в январе 2020 года Сидклей перешел на правах аренды в "Коринтианс". Контракт с "Динамо" у игрока действует до июня 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.12.2020 в 11:31
Левый фланг атаки закроет
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ffggpl (Харьков)
21.12.2020 в 11:30
Нормальный игрок. Луческу знает как работать с такими.
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