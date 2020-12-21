Шахтер в 2020 году набрал наибольшее количество очков в УПЛ

Донецкий "Шахтер" стал лучшим клубом УПЛ в 2020 календарном году по набранным очкам.

"Горняки" набрали наибольшее количество очков в весенней части сезона-2019/20 (32) и показали второй результат в первом круге УПЛ-2020/21 (26).

Вторую строчку в таблице заняло "Динамо", отставшее от дончан на 5 пунктов. А третью - "Десна", которая на немного опередила "Зарю".

Отметим, что в таблице только команды, выступавшие в УПЛ в сезонах 2019/20 и 2020/21. Они размещены по проценту набранных очков. В ней обобщены результаты только состоявшихся встреч без учета технических побед и поражений. А поскольку команды по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков.