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Шахтер в 2020 году набрал наибольшее количество очков в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Альтернативный чемпионат 2020 года

Шахтер в 2020 году набрал наибольшее количество очков в УПЛ
Новина українською

Донецкий "Шахтер" стал лучшим клубом УПЛ в 2020 календарном году по набранным очкам.

"Горняки" набрали наибольшее количество очков в весенней части сезона-2019/20 (32) и показали второй результат в первом круге УПЛ-2020/21 (26).

Вторую строчку в таблице заняло "Динамо", отставшее от дончан на 5 пунктов. А третью - "Десна", которая на немного опередила "Зарю".

Отметим, что в таблице только команды, выступавшие в УПЛ в сезонах 2019/20 и 2020/21. Они размещены по проценту набранных очков. В ней обобщены результаты только состоявшихся встреч без учета технических побед и поражений. А поскольку команды по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков.

Шахтер в 2020 году набрал наибольшее количество очков в УПЛ - изображение 1Шахтер в 2020 году набрал наибольшее количество очков в УПЛ - изображение 2
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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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