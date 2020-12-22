Шаблий предложил Шабанова польскому Леху - СМИ

Защитник " Динамо " Артем Шабанов может продолжить карьеру в чемпионате Польше.

Как сообщает "Динамомания", агент футболиста Вадим Шаблий предложил услуги своего клиента польскому "Леху".

О реакции клуба не сообщается, так же, как и о форме возможного перехода.

Напомним, что при Мирче Луческу центрбек потерял место в основе и провел в нынешнем сезоне за первую команду киевлян всего два матча.