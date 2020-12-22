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Шаблий предложил Шабанова польскому Леху - СМИ
Центрбек выпал из обоймы Луческу
Защитник "
Как сообщает "Динамомания", агент футболиста Вадим Шаблий предложил услуги своего клиента польскому "Леху".
О реакции клуба не сообщается, так же, как и о форме возможного перехода.
Напомним, что при Мирче Луческу центрбек потерял место в основе и провел в нынешнем сезоне за первую команду киевлян всего два матча.
Ранее также украинские СМИ писали о том, что
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Источник:Динамомания
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