  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаблий предложил Шабанова польскому Леху - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаблий предложил Шабанова польскому Леху - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Центрбек выпал из обоймы Луческу

Шаблий предложил Шабанова польскому Леху - СМИ
Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов может продолжить карьеру в чемпионате Польше.

Как сообщает "Динамомания", агент футболиста Вадим Шаблий предложил услуги своего клиента польскому "Леху".

О реакции клуба не сообщается, так же, как и о форме возможного перехода.

Напомним, что при Мирче Луческу центрбек потерял место в основе и провел в нынешнем сезоне за первую команду киевлян всего два матча.

Ранее также украинские СМИ писали о том, что в услугах защитника заинтересована "Заря".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Вадим Шаблий Артем Шабанов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...