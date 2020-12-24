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Милевский: Уровень команд УПЛ примерно одинаковый

Премьер-лига
(1 голосов)

По ТВ хорошо все смотрится

Милевский: Уровень команд УПЛ примерно одинаковый
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с "Минаем". 35-летний форвард в эфире ТК "Футбол" оценил уровень закарпатской команды и УПЛ в целом.

"Я знаю, что клуб "Минай" достиг невероятных успехов за эти года. Они начали с города, области, каждый год они поднимались выше и выше. Вот уже замахиваются на еврокубки.

Мы вчера с помощником Евгением смотрели много матчей по ТВ. Там были обзоры. Мы посмотрели практически всё. Два дня провели с Василием Кобиным. Много разговаривали. У него много интересных идей. На сборах будем отрабатывать те или иные тактические действия.

Хорошо все смотрится. Уровень команд примерно одинаковый. У кого более сплоченный коллектив и боевая команда, тот и добивается результатов", - сказал Милевский.

Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года. При этом, зарабатывать в закарпатском клубе Артем будет порядка 100 тысяч гривен в месяц, плюс возможные бонусы.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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