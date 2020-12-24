Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: Уровень команд УПЛ примерно одинаковый
По ТВ хорошо все смотрится
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский
"Я знаю, что клуб "Минай" достиг невероятных успехов за эти года. Они начали с города, области, каждый год они поднимались выше и выше. Вот уже замахиваются на еврокубки.
Мы вчера с помощником Евгением смотрели много матчей по ТВ. Там были обзоры. Мы посмотрели практически всё. Два дня провели с Василием Кобиным. Много разговаривали. У него много интересных идей. На сборах будем отрабатывать те или иные тактические действия.
Хорошо все смотрится. Уровень команд примерно одинаковый. У кого более сплоченный коллектив и боевая команда, тот и добивается результатов", - сказал Милевский.
Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года. При этом, зарабатывать в закарпатском клубе Артем будет
Популярное сейчас
- Мариуполь подписал первого зимнего новичка. Причем, не из Шахтера
- Официально. Милевский вернулся в чемпионат Украины
- Златан привил характер. Милан - Лацио 3:2. Видео голов и обзор матча
- Копейки или не копейки? Известно, какую зарплату в Минае будет получать Милевский
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО