Милевский: Уровень команд УПЛ примерно одинаковый

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с "Минаем". 35-летний форвард в эфире ТК "Футбол" оценил уровень закарпатской команды и УПЛ в целом.

"Я знаю, что клуб "Минай" достиг невероятных успехов за эти года. Они начали с города, области, каждый год они поднимались выше и выше. Вот уже замахиваются на еврокубки.

Мы вчера с помощником Евгением смотрели много матчей по ТВ. Там были обзоры. Мы посмотрели практически всё. Два дня провели с Василием Кобиным. Много разговаривали. У него много интересных идей. На сборах будем отрабатывать те или иные тактические действия.

Хорошо все смотрится. Уровень команд примерно одинаковый. У кого более сплоченный коллектив и боевая команда, тот и добивается результатов", - сказал Милевский.