Милевский: Наверное, Минай - последняя команда в моей карьере

Украинский форвард Артем Милевский, который вернулся в Украину, подписав контракт на 1,5 года с " Минаем ", рассказал о своем решении.

- Артем, какие эмоции после возвращения в Украину?

- Очень рад этому на самом деле. Действующему футболисту перейти в УПЛ через столько времени и сыграть в футбол в такой амбициозной команде на таком уровне - это очень хорошо. В "Минае" интересный тренер, очень хорошее руководство. Видно, что этот клуб - как одна семья. Поэтому, думаю, что у нас все получится.

- Ты играл за команды, которые борются за чемпионство. "Минай" пока таких задач не ставит. Как ты относишься к такому?

- Например, в Румынии я играл за "Конкордию", которая вообще была на последнем месте. И у нас была задача остаться в элите. И мы боролись, это тоже мотивация. Я понимаю, что у каждого своя задача. И постараемся ее выполнять.

- Что ты знал о "Минае" до этого момента?

- На самом деле, когда я играл в Беларуси, то не очень следил. А вот Женя Хачериди, когда пришел к нам, то вот он был в курсе всех событий чемпионата. И следил за Первой лигой, когда там была заруба. Поэтому и я начал где-то по результатам смотреть, а там как раз "Минай". И это было интересно. Во Второй лиге были первыми, в Первой - первыми.

- Признайтесь, чем Милевский сегодня может помочь "Минаю"?

- Во-первых, есть немалый опыт. Плюс - я хорошо знаю тренера. Я играл за "Динамо", он за "Шахтер", но мы всегда относились друг к другу с уважением. Во-вторых, попробую сделать все, чтобы в команде был хороший коллектив. В УПЛ это важно. Если он будет, то команда будет биться друг за друга.

- На сколько рассчитан контракт? И эта команда - последняя в вашей карьере?

- На 1,5 года. Последняя? Наверное, да. Но никто не знает, что будет в будущем.